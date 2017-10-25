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25октября
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сегодня, 19:25 0

В Приамурье полицейские стреляли по колесам автомобиля-нарушителя

В Приамурье полицейские стреляли по колесам автомобиля-нарушителя
Фото: kyzyl-online.ru

В Приамурье сотрудники ДПС задержали водителя-нарушителя и его пассажира. Молодые люди попытались скрыться от полицейских на автомобиле. Для того чтобы остановить машину, стражи порядка применили табельное оружие.

Сотрудники ДПС патрулировали территорию в районе 55-го километра трассы Благовещенск – Свободный. Они обратили внимание на иномарку. Водитель автомобиля при виде полицейских развернулся и поехал в обратном направлении, увеличивая скорость. Те стали преследовать машину.

Водитель игнорировал требования остановиться. При этом он ехал то посередине проезжей части, то и вовсе по встречной полосе; могла произойти авария. Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух, но это не помогло. Тогда был открыт огонь по колесам, и автомобиль остановился. Водитель и его пассажир попытались скрыться в лесном массиве, но были задержаны. Их доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, задержанные – 1995 и 1998 годов рождения. Молодых людей привлекли к административной ответственности. Полицейские при сверке номеров узлов и агрегатов машины установили, что изменена маркировка кузова. По данному факту проводится проверка. Сам автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

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#происшествия #транспорт

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