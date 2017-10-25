В Благовещенске избили зоозащитника

Фото: inforesist.org

Вечером 24 октября в Благовещенске была избита зоозащитник Алина Требурт. На женщину напали ее соседи по дому. Причиной, по предварительной информации, стала личная неприязнь.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» зоозащитник Ирина Полякова, инцидент произошел около 10 часов вечера по адресу: улица Пушкина, 183/3 – в этом доме проживает Алина. Вечером она пошла гулять с собакой. Ее заметила соседка с 3-го этажа, испытывающая к ней неприязнь; произошел конфликт. Когда же Алина стала возвращаться домой с прогулки, соседка напала на нее вместе со своей матерью. По словам Ирины, обе были нетрезвы.

«Они Алину как зоозащитника винят в том, что теперь весь дом знает их как живодеров», – отмечает собеседница. Речь о происшествии, которое случилось в доме 10 октября. Ирина рассказывает, что в тот день одна из этих женщин убила соседскую кошку, скинув животное с третьего этажа.

На шум драки выбежали соседи, которые вмешались в происходящее. «Соседи Алину отбили, а так бы неизвестно, чем все в итоге кончилось», – говорит Ирина. В результате нападения зоозащитник получила травмы: у нее обширная гематома на руке, сотрясение мозга. Пострадавшую увозили на скорой. Впоследствии она обратилась в полицию.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что заявление от женщины поступило. Стражи порядка проводят проверку.