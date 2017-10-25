Полсотни амурских студентов с ограниченными возможностями учатся пекарскому делу

Амурский колледж сервиса и торговли – единственный в области, где дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить профессию пекаря. Сейчас премудрости этой профессии осваивают полсотни студентов. Как приготовить аппетитный и вкусный хлеб, студенты уже знают не только в теории, но и умеют на практике.

Испечь батон и чесночную лепешку – это первые практические навыки, которые осваивают начинающие пекари Амурского колледжа сервиса и торговли. Роман Алексеев приехал учиться в Благовещенск из поселка Новобурейский. Трудиться на кухне ему нравится.

«Думаю, всегда буду сытым. Все время будет хлеб, будет работа. Работать буду сразу, как получу эту профессию, это образование», – поделился студент первого курса второго отделения Амурского колледжа сервиса и торговли Роман Алексеев.

Профессию пекаря в колледже получают только школьники с ограниченными возможностями здоровья. Но это никак не влияет на их трудоспособность и энтузиазм. Среднеспециальное образование они получат уже через два года и вполне смогут найти себе работу в Благовещенске. Как правило, по профессии трудоустраиваются больше половины выпускников колледжа.

«Они справляются с желанием. И вообще они проявляют интерес к профессии пекаря, есть желание и интерес, и наверное в наше время это более актуальная профессия. Она у нас очень востребована», – отметила мастер производственного обучения Амурского колледжа сервиса и торговли Елена Филиппова.

Выпечка этих студентов расходится по магазинам города и пользуется спросом в самом колледже. Пекарному делу их обучают по специальной облегченной программе. Больше времени уделяют практике, чтобы за короткое время они стали ценными мастерами для благовещенских пекарен.

«Конечно, это очень помогает. Потому что операции доведены до автоматизма. Тесто любит добрые руки, и тесто – оно живое. Нужно вложить свою доброту, и получится очень хорошее изделие. Хлеб нужен каждый день на столе. Обучение построено таким образом, что практикоориентированность составляет 85 процентов», – сказала заместитель заведующего структурным подразделением № 2 Амурского колледжа сервиса и торговли Ирина Тарасовская.

Детей с ограниченными возможностями колледж обучает пекарному делу вот уже десять лет. Сейчас профессию получают полсотни студентов.