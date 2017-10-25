Благовещенка устроила фотосессию детей с питбулем, чтобы показать безобидность этой породы

Благовещенский фотограф организовала социальный фотопроект с американским питбулем. Сделано это для того, чтобы сломать стереотипы об этой породе. С негативом окружающих организатор и хозяйка Ноя – так зовут собаку – сталкивается уже 1, 5 года. Хотя, за это время собака никого ни разу не укусила.

Своим проектом девушка хочет убедить людей в том, что причина агрессии кроется вовсе не в породе, а в плохом воспитании животного. Сначала прийти на фотосессию некоторые не осмеливались. Взрослые боялись за своих чад. В итоге принять участие в проекте решили 30 девочек. Самой маленькой 4 годика.

«Мальчиков я не брала, нужны были именно девочки, чтобы показать всю эту трогательность. Большая, свирепая, как некоторые считают, собака и маленькая хрупкая девочка в платьишке. На контрасте нужно было показать. Владельцы собак таких пород сталкиваются с негативом, даже гуляя с собакой, многие ругаются, начинают говорить гадости. Я устала», – сказала организатор и фотограф акции Анастасия Веприк.

Фотографии Анастасия Веприк опубликовала в своих соицальных сетях и таким образом надеется изменить общественное мнение о питбулях.