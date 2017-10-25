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Благовещенка устроила фотосессию детей с питбулем, чтобы показать безобидность этой породы

Благовещенка устроила фотосессию детей с питбулем, чтобы показать безобидность этой породы

Благовещенский фотограф организовала социальный фотопроект с американским питбулем. Сделано это для того, чтобы сломать стереотипы об этой породе. С негативом окружающих организатор и хозяйка Ноя – так зовут собаку – сталкивается уже 1, 5 года. Хотя, за это время собака никого ни разу не укусила.

Своим проектом девушка хочет убедить людей в том, что причина агрессии кроется вовсе не в породе, а в плохом воспитании животного. Сначала прийти на фотосессию некоторые не осмеливались. Взрослые боялись за своих чад. В итоге принять участие в проекте решили 30 девочек. Самой маленькой 4 годика.

«Мальчиков я не брала, нужны были именно девочки, чтобы показать всю эту трогательность. Большая, свирепая, как некоторые считают, собака и маленькая хрупкая девочка в платьишке. На контрасте нужно было показать. Владельцы собак таких пород сталкиваются с негативом, даже гуляя с собакой, многие ругаются, начинают говорить гадости. Я устала», – сказала организатор и фотограф акции Анастасия Веприк.

Фотографии Анастасия Веприк опубликовала в своих соицальных сетях и таким образом надеется изменить общественное мнение о питбулях.

Просмотров всего: 337

#животные #жизнь

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Не нужно таким вот образом искажать реальную действительность. Инстинкты зверя, тем более бойцовского качества обязательно себя проявят и демонстрация безобидности и доброты породы это скорее исключения, чем правило. Игры с огнем очень плохо заканчиваются.

  • Риана

    Риана
    54 минуты назад

    она права. воспитание имеет решающее значение. А согласно породе, они все таки опасные собаки и не сделаешь из питбуля пуделя, как ни старайся, да и не нужно это.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    40 минут назад

    Говорят что палка раз в год стреляет, а тут собака. Опасная собака. Все может быть.

  • Хмык

    Хмык
    37 минут назад

    В некоторых цирках фотографируют детей (за деньги) со львами и тиграми.

    Это тоже для того, чтобы показать их безобидность?

  • Бунтарь

    Бунтарь
    22 минуты назад

    То, что этот питбуль никого на фотосессии не покусал, не говорит о том, что все питбули безобидные псины. Я ни одной бабы не изнасиловал, но это же не значит, что мужики баб не насилуют вовсе. Глупая и бессмысленная акция.

  • Myxira

    Myxira
    15 минут назад

  • гусеница

    гусеница
    9 минут назад

    Хорошие фоторафии и пёс милый, но как соц.проект - не серьёзно, без шансов на " безобидность".

    С уважением

  • гусеница

    гусеница
    7 минут назад

    Myxira



    А эта приятная мордаха, какие стереотипы ломает?

    С уважением

  • Myxira

    Myxira
    5 минут назад

    гусеница

    Myxira


    А эта приятная мордаха, какие стереотипы ломает?

    С уважением



    Это злой доберман.

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