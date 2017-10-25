В Амурской области ждут участников автопробега «Дальневосточный гектар»
Автомобиль, брендированный под программу «Дальневосточный гектар», отправился из Приморья по регионам ДФО. Участники одноименного автопробега проедут по крупнейшим воинским частям, дислоцирующимся на территории Дальнего Востока, чтобы рассказать военнослужащим о программе «Дальневосточный гектар», мерах господдержки при освоении земли и возможностях трудоустройства после окончания срока службы.
В ближайшие дни автопробег посетит крупные части Восточного военного округа в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономии. Об этом сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК).
Накануне, 24 октября, автопробег, рассказывающий о федеральной программе, отправился из Владивостока в Хабаровск. В Приморье специалисты АРЧК ДВ провели встречи с военнослужащими Тихоокеанского флота, многие из них планируют после окончания срока службы остаться на Дальнем Востоке, получив землю по программе «Дальневосточный гектар». Теперь автопробег направился в Хабаровский край, далее – в Амурскую область и ЕАО.
«Молодые люди, служащие здесь по призыву, контрактники после окончания службы могут остаться на Дальнем Востоке и найти себя в огромном поле возможностей, которые открывает сегодня регион. Фундаментом для этого может послужить программа "Дальневосточный гектар", дающая возможность жить и работать на своей земле. Наша задача, чтобы военнослужащие по окончании службы стали новыми жителями региона», – отметили в Агентстве.
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