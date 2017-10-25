«Матильда», «Пила–8», «Последний богатырь»: кинопремьеры недели

Фото: kaunozinios.lt

Благовещенцам на этой неделе покажут скандальный российский фильм «Матильда». Начнут показывать и сказку «Последний богатырь», восьмую часть фильма ужасов «Пила» и фантастический фильм «Скайлайн–2». Кроме того, горожане увидят два мультфильма – «Мы – монстры» и «Фиксики: Большой секрет». Амур.инфо рассказывает об очередных кинопремьерах.

Последний богатырь

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.

Актеры: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева. Режиссер: Дмитрий Дьяченко.

Фильм покажут в АОДНТ, киноцентре «Благовещенск», ДК Профсоюзов, ОКЦ, «Харбине» и одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».

Пила–8

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец жизни. Все улики указывают на одного человека – Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?

Актеры: Мэтт Пассмор, Тобин Белл, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон. Режиссеры: Майкл Спириг, Питер Спириг.

Фильм можно посмотреть в АОДНТ, ДК Профсоюзов и в ТРЦ «Острова» в кинотеатре «Премиум».

Матильда

Художественный фильм режиссёра Алексея Учителя. Заявлен как историческая мелодрама, которая рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича.

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное, ты оборачиваешься на голос любви и делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров – там, где бьется сердце вечной России.

Актеры: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский. Режиссер: Алексей Учитель.

Посмотреть ленту можно в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Скайлайн–2

В мире – хаос и паника. Небо закрыли нависающие над городами космические корабли, которые через огромные столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль агрессивных пришельцев, отбить атаку этих разъяренных тварей и… попытаться вернуть планету землянам.

Актеры: Фрэнк Грилло, Бояна Новакович, Ико Уайс, Каллэн Мулвей. Режиссер: Лайам О’Доннелл.

Покажут фильм в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ТРЦ «Острова».

Мы – монстры

По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа – в Франкенштейна, а их дети – в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.

Актеры: Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост, Джессика Браун-Финдли. Режиссер: Хольгер Таппе.

Мультфильм можно увидеть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ТРЦ «Острова», «Харбине».

Фиксики: Большой секрет

История о маленьких человечках, обитающих внутри электрических приборов. Скрываясь от людей, они приводят в движение любую технику: как только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут же приходят на помощь.

Актеры: Дмитрий Назаров, Александр Пушной, Лариса Брохман, Диомид Виноградов. Режиссеры: Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин.

Мультфильм покажут в ТРЦ «Острова» – в обоих кинотеатрах.

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