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25октября
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сегодня, 17:23 0

В соцсетях сообщают о медведе, сбежавшем из цирка в Магдагачи (видео)

В соцсетях сообщают о медведе, сбежавшем из цирка в Магдагачи (видео)

Жители Приамурья делятся в социальных сетях необычным видео. На нем запечатлен медведь, бегающий возле многоквартирного дома. Сообщается, что ролик был снят в поселке Магдагачи, а зверь сбежал из цирка шапито.

В какой из дней произошел побег, не уточняется, однако указывается, что косолапого поймали.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области. Там сообщили, что сведений о происшествии не поступало. В администрации Магдагачинского района рассказали, что об этом случае им неизвестно. В пресс-службе УМВД России по Амурской области подтвердили, что цирк в Магдагачи действительно выступал и уехал оттуда 23 октября, однако отметили, что заявлений в ОВД по Магдагачи по данному факту не было.

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#животные #интернет #происшествия

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