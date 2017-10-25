В соцсетях сообщают о медведе, сбежавшем из цирка в Магдагачи (видео)

Жители Приамурья делятся в социальных сетях необычным видео. На нем запечатлен медведь, бегающий возле многоквартирного дома. Сообщается, что ролик был снят в поселке Магдагачи, а зверь сбежал из цирка шапито.

В какой из дней произошел побег, не уточняется, однако указывается, что косолапого поймали.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области. Там сообщили, что сведений о происшествии не поступало. В администрации Магдагачинского района рассказали, что об этом случае им неизвестно. В пресс-службе УМВД России по Амурской области подтвердили, что цирк в Магдагачи действительно выступал и уехал оттуда 23 октября, однако отметили, что заявлений в ОВД по Магдагачи по данному факту не было.