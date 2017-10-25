Налог на роскошь свыше 100 тысяч рублей заплатят больше 100 амурчан

Фото: youtube.com

Владельцы автомобилей марки Lamborghini Aventador или Maserati заплатят налог на роскошь. На сайте Минпромторга опубликован новый перечень легковых автомобилей, стоимостью свыше 3 миллионов рублей, для которых налог будет исчисляться с учетом повышающего коэффициента.

Реестр дорогостоящих автомобилей, в отношении которых транспортный налог уплачивается с учетом повышающих коэффициентов, опубликовал Минпромторг. Перечень оказался на 201 позицию больше, чем в прошлом году. В зависимости от возраста машины коэффициент для транспорта стоимостью 3-5 миллиона рублей – 1,5; от 5 до 10 миллионов – 2; свыше 10 миллионов – 3.

В Амурской области с учетом повышающих коэффициентов транспортный налог начислили на 101 автомобиль. Есть в автопарках амурчан и Lamborghini Aventador, и Maserati.

«У нас есть в городе Maserati . В целом за год плательщику было бы начислено 123 тысячи рублей, BMW X5 – 172 тысячи. Есть такая машина, как Lamborghini Aventador – там вообще налог 315 тысяч за весь год. По повышенному коэффициенту у нас в отношении 101 транспортного средства налог исчислили. Если посмотреть статистику по уплате – идет снижение, так как бывает такое, что машины не попадают в перечень. Если в 2015 году Toyota Land Cruiser 200 был в перечне, то в этом году определенная марка по номеру двигателя не попала, соответственно, человеку исчисляется по обычной ставке», – рассказал информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» начальник отдела амурской налоговой инспекции Станислав Радюк.

Изменения коснутся и пользователей системы «Платон». Если за проезд большегрузов по дорогам заплатили больше, чем сумма налога, то он ничего не платит. А если меньше, то в налоговые органы пойдет разница между суммами. Подтвердить оплату «Платона» можно в налоговой инспекции с помощью чеков и квитанций.