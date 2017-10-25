Налог на роскошь свыше 100 тысяч рублей заплатят больше 100 амурчан
Владельцы автомобилей марки Lamborghini Aventador или Maserati заплатят налог на роскошь. На сайте Минпромторга опубликован новый перечень легковых автомобилей, стоимостью свыше 3 миллионов рублей, для которых налог будет исчисляться с учетом повышающего коэффициента.
Реестр дорогостоящих автомобилей, в отношении которых транспортный налог уплачивается с учетом повышающих коэффициентов, опубликовал Минпромторг. Перечень оказался на 201 позицию больше, чем в прошлом году. В зависимости от возраста машины коэффициент для транспорта стоимостью 3-5 миллиона рублей – 1,5; от 5 до 10 миллионов – 2; свыше 10 миллионов – 3.
В Амурской области с учетом повышающих коэффициентов транспортный налог начислили на 101 автомобиль. Есть в автопарках амурчан и Lamborghini Aventador, и Maserati.
«У нас есть в городе Maserati . В целом за год плательщику было бы начислено 123 тысячи рублей, BMW X5 – 172 тысячи. Есть такая машина, как Lamborghini Aventador – там вообще налог 315 тысяч за весь год. По повышенному коэффициенту у нас в отношении 101 транспортного средства налог исчислили. Если посмотреть статистику по уплате – идет снижение, так как бывает такое, что машины не попадают в перечень. Если в 2015 году Toyota Land Cruiser 200 был в перечне, то в этом году определенная марка по номеру двигателя не попала, соответственно, человеку исчисляется по обычной ставке», – рассказал информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» начальник отдела амурской налоговой инспекции Станислав Радюк.
Изменения коснутся и пользователей системы «Платон». Если за проезд большегрузов по дорогам заплатили больше, чем сумма налога, то он ничего не платит. А если меньше, то в налоговые органы пойдет разница между суммами. Подтвердить оплату «Платона» можно в налоговой инспекции с помощью чеков и квитанций.
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