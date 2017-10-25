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Новый свидетель аварии около ОКЦ: подсудимый выпивал в день совершения ДТП

Новый свидетель аварии около ОКЦ: подсудимый выпивал в день совершения ДТП

В Благовещенске почти закончившееся судебное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом вновь набирает обороты. Сторона потерпевших нашла свидетельницу, которая заявила, что перед аварией водитель выпивал в кафе. Судебное следствие возобновили.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 мая 2017 года на улице Ленина около ОКЦ автомобиль, ехавший на большой скорости, сбил двух студентов АГМА, которые переходили улицу на разрешающий сигнал светофора. На видео с камер наблюдения можно рассмотреть, что машина проехала по встречной, на запрещающий сигнал светофора и на высокой скорости. Спустя несколько дней один из пострадавших скончался, девушка получила серьезные травмы. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной.

Он заявил, что выпил после того, как совершил ДТП. Доказать, что водитель был нетрезв в момент аварии, не смогли. На этом основании изначально гособвинение просило для подсудимого 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении.

В среду, 25 октября, должно было состояться одно из последних судебных заседаний по этому делу. Ожидалось последнее слово подсудимого. Однако гособвинение и представитель пострадавших заявили ходатайство о возобновлении судебного расследования, так как появились свидетели, которые могут прояснить, в каком состоянии находился водитель в момент совершения ДТП.

Адвокат заявил, что это ходатайство принимать нельзя, так как статья 294 УПК допускает возобновление судебного следствия либо во время прений, либо на основании пожеланий подсудимого в последнем слове. Но прения уже завершились.

«На данной стадии возобновить судебное следствие возможно только в случае, если мой подзащитный в последнем слове сообщит какую-то информацию, на основании которой суд может возобновить судебное следствие», – заявил адвокат.

Тем не менее судья, выслушав мнения участников процесса, принял ходатайства, и на заседании суда заслушали показания заранее приглашенных свидетелей.

Двое из них – сотрудник ГИБДД и врач – сообщили сведения, которые уже были известны, о том, что на следующий день после ДТП водитель явился с повинной и прошел медосвидетельствование. У него в организме обнаружили алкоголь, но подсудимый заявил, что выпил уже после совершения ДТП.

Третий свидетель дал новые показания. Как пояснили потерпевшие, найти его удалось благодаря освещению дела в средствах массовой информации. В соцсетях, в аккаунте Амур.инфо, свидетельница узнала о происшествии и связалась с девушкой, которая попала в аварию, а через нее – с родственниками погибшего. И согласилась прийти в суд дать показания.

«Сегодня свидетель дала показания, – рассказал юрист – представитель потерпевших. – Она рассказала, что 6 мая работала в одном из кафе Благовещенска. До ДТП подсудимый совместно со своим братом, а также еще двумя друзьями распивали там водку и пиво, после чего уехали. Затем, как показала свидетель, один из этих парней приехал в это же кафе и рассказал, что они сбили людей и скрылись с места происшествия в районе ОКЦ».

Таким образом, по мнению юриста, уровень тяжести преступления повышается. Водитель, возможно, не хотел причинять травмы и убивать, но он намеренно нарушал правила дорожного движения и находился в состоянии опьянения.

«Мы рады, что гособвинение изменило свою позицию и также ходатайствовало о возобновлении судебного следствия», – добавил представитель пострадавшей стороны.

На заседании было заявлено еще одно ходатайство о предоставлении биллинга подсудимого от 6 мая, а также его брата и тех людей, кто, возможно, находился с ним в кафе – для того, чтобы можно было установить, действительно ли в указанное свидетелем время все эти люди находились в кафе.

Судебное следствие продолжается. Заседание состоится 7 ноября, где будут рассмотрены новые ходатайства и продолжится работа со свидетелями.

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#криминал #происшествия #транспорт #авария возле ОКЦ

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Комментарии
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  • wnw123

    wnw123
    59 минут назад

    Судьи радуют...

  • большенемогумочать

    большенемогумочать
    56 минут назад

    и не говорите... Даст Бог ответит по всей строгости закона

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    37 минут назад

    Встречался я с аналогичным случаем лет пятнадцать назад, история на моих глазах разворачивалась, мужики в ночном клубе бухали, вышли в холл одного из приятелей проводить, говорят ему оставь машину езжай на такси, что ты мол пьяный домой поедешь? Тот поехал, но позже, утром под закрытие, итог таков, врезался в кирпичную стену остановки, сверху лежала бетонная плита горя архитектора которая похоронила под собой старика , и мать у которой остались двое малолетних детей, а это что синие отсидел лет шесть в колонии поселения, по освобождению вся семья от него отвернулась и не общалась в последствии. Так что думайте трижды что делаете! Увидели что синий за рулем, или в состоянии наркотическом, звоните дежурному в ГИБДД тел 42-52-62 !

    Не нужно закрывать глаза на данное притупление, горе может застать каждую семью, не кто от этого не застрахован!

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