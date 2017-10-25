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сегодня, 17:07 0

Свободненских единороссов возглавил Юрий Романов

Свободненских единороссов возглавил Юрий Романов
Фото: пресс-служба Свободного

25 октября в администрации города Свободного состоялась конференция местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». На мероприятии избрали нового секретаря местного отделения партии, а также выбрали делегатов для участия в региональной конференции.

Участие в конференции приняли 25 делегатов от первичных отделений партии и 9 делегатов по статусу. Согласно заявлению действующего секретаря свободненских единороссов Валентина Крука, с него были сняты полномочия главы, и в ходе голосования был избран новый секретарь. Им стал мэр Свободного Юрий Романов.

Политсовет местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» пополнился на четыре человека. Также были избраны делегаты для участия в конференции Амурского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

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#выборы #партии #Свободный

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