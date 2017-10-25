Благовещенская таможня в 2017 году перечислила в бюджет больше 2,5 миллиарда рублей

За 9 месяцев 2017 года казна РФ пополнилась за счёт перечисления таможенных платежей Благовещенской таможней более чем на 2 миллиарда 680 миллионов рублей. Из них более чем 1 миллиард 112 миллионов поступили в 3 квартале. План по сбору таможня выполнила на 121 %.

Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин. Он также добавил, что в регионе ответственности таможни по итогам трех кварталов 2017 года 449 участников внешнеэкономической деятельности подали в таможенный орган 6 658 деклараций на товары.

Внешнеторговый грузооборот в регионе деятельности таможенного органа составил более 578 тысяч тонн, общей стоимостью более 223,6 миллиона долларов. Экспортировано товаров и грузов общей стоимостью 92,8 миллиона долларов и весом свыше 491,3 тысячи тонн в 14 стран мира. Импортировано 87 тысяч тонн товаров, общей стоимостью 131 миллион долларов из 40 государств.

В структуре экспорта товаров в ценовом выражении 65,4 % составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (на 60,7 миллиона долларов); 31,8 % – древесина и целлюлозно-бумажные изделия (на 29,4 миллиона долларов). Из импорта 56 % – это машинное оборудование и транспортные средства (на 74 миллиона долларов); 22 % продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (на 29,8 миллиона долларов); 9 % металлы и изделия из них (на 12 миллионов долларов); 7 % – продукция химической промышленности (на 9,2 миллиона долларов).

Всего за 9 месяцев 2017 года через международные пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ, Поярково – Сюнькэ, аэропорт Благовещенска и аэропорт Якутска пересекли таможенную границу более 673 тысяч физических лиц и почти 35 тысяч транспортных средств.

Также было озвучено, что Благовещенской таможней за 9 месяцев 2017 года возбуждено 8 уголовных дел и 619 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и физических лиц. Основными предметами административных правонарушений являлись: товары народного потребления, обувь, алкогольная продукция, кастеты, рыболовные сети, другие товары, сообщает пресс-служба таможни.