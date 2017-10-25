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Инспекторы ДПС подкармливают лиса на стационарном посту Благовещенска (видео)

Инспекторы ДПС подкармливают лиса на стационарном посту Благовещенска (видео)

На стационарный пост ДПС, который расположен на въезде в Благовещенск, приходит лис. Сюда животное наведывается довольно давно. Инспекторы по возможности подкармливают его и снимают происходящее на фото и видео.

«По словам сотрудников, лис у них – частый гость. Он молодой, мальчик или девочка – определить не могут. Они ласково называют его Наш Лис. Приходит на пост в 8 часов вечера и в 2 часа ночи», – рассказывает редактор программы «Сканер» Татьяна Деомидова.

Зверь предпочитает мясо, но не брезгует и другой едой. К инспекторам ДПС он является в одиночестве. Людей животное все же побаивается, а те стараются его сильно не приручать.

Звери, выходящие к человеку, в последнее время в Приамурье не редкость. Такие случаи регистрируют по всей области. Так, в Зейском районе железнодорожники прикормили двух медвежат, а в Селемджинском в рабочий поселок при Маломырском руднике приходят медведица с медвежатами. К тому же в Приамурье много лет не регистрируют случаи бешенства у животных. В последний раз это заболевание фиксировали в 1990-х годах.

Просмотров всего: 350

#животные

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Комментарии
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  • lana78

    lana78
    10 минут назад

    милота да и только! молодцы, что не приручают... красавцы, парни

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