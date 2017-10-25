Суд по ДТП около ОКЦ начнут с начала – в деле новые свидетели

Сторона обвинения заявила, что после публикации в СМИ информации о судебном разбирательстве, появились новые свидетели. Прокурор намерен доказать, что обвиняемый был пьян во время ДТП, хотя ранее заявлял, что выпил только после аварии. С места ДТП водитель скрылся и пришел в полицию на следующий день. Сдался мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Судья принял ходатайство прокуратуры и возобновил следствие. В качестве свидетелей по делу привлекли инспектора ГИБДД, который оформлял явившегося с повинной водителя, и врача, который проводил медицинское освидетельствование. Третьим свидетелем стала благовещенка, которая узнала обвиняемого по материалам СМИ и рассказала, что видела его в кафе за некоторое время до аварии в компании других мужчин. Они распивали алкогольные напитки.

Фактически судебное разбирательство начинается с нуля. Суд снова пройдет все этапы. Сейчас на заседании опрашивают свидетелей, впереди прения сторон, во время которых обвинение и защита озвучат свои позиции по предстоящему приговору.

На прошлом заседании суда во время прений прокурор просила для водителя 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Тогда доводом государственного обвинителя стало то, что в деле нет отягчающих обстоятельств, касающихся алкоголя. Такую меру потерпевшая сторона сочла слишком мягкой.

Авария возле ОКЦ Благовещенска произошла 6 мая. Автомобиль, ехавший на большой скорости сбил двух студентов АГМА, которые переходили улицу Ленина в сторону ОКЦ по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был задержан. Спустя несколько дней один из пострадавших, Виталий Геров, скончался. Мария Гришина, девушка, которая попала под машину вместе с ним, выжила.