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сегодня, 15:11 5

Суд по ДТП около ОКЦ начнут с начала – в деле новые свидетели

Суд по ДТП около ОКЦ начнут с начала – в деле новые свидетели

25 октября в Благовещенском городском суде должно было прозвучать последнее слово обвиняемого по делу о страшном ДТП, в котором пострадали студенты АГМА – парень погиб, девушка выжила. С ходатайством о возобновлении следствия выступили прокуратура и потерпевшие.

Сторона обвинения заявила, что после публикации в СМИ информации о судебном разбирательстве, появились новые свидетели. Прокурор намерен доказать, что обвиняемый был пьян во время ДТП, хотя ранее заявлял, что выпил только после аварии. С места ДТП водитель скрылся и пришел в полицию на следующий день. Сдался мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Судья принял ходатайство прокуратуры и возобновил следствие. В качестве свидетелей по делу привлекли инспектора ГИБДД, который оформлял явившегося с повинной водителя, и врача, который проводил медицинское освидетельствование. Третьим свидетелем стала благовещенка, которая узнала обвиняемого по материалам СМИ и рассказала, что видела его в кафе за некоторое время до аварии в компании других мужчин. Они распивали алкогольные напитки.

Фактически судебное разбирательство начинается с нуля. Суд снова пройдет все этапы. Сейчас на заседании опрашивают свидетелей, впереди прения сторон, во время которых обвинение и защита озвучат свои позиции по предстоящему приговору.

На прошлом заседании суда во время прений прокурор просила для водителя 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Тогда доводом государственного обвинителя стало то, что в деле нет отягчающих обстоятельств, касающихся алкоголя. Такую меру потерпевшая сторона сочла слишком мягкой.

Авария возле ОКЦ Благовещенска произошла 6 мая. Автомобиль, ехавший на большой скорости сбил двух студентов АГМА, которые переходили улицу Ленина в сторону ОКЦ по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был задержан. Спустя несколько дней один из пострадавших, Виталий Геров, скончался. Мария Гришина, девушка, которая попала под машину вместе с ним, выжила.

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#ДТП #происшествия #авария возле ОКЦ

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Жаль, но это не доказуемо,к сожалению ИМХО...Сразу урода не поймали,а теперь то ,что толку с новых свидетелей...

  • Mainer

    Mainer
    51 минута назад

    Ну хоть какая-то надежда на более-менее справедливое воздаяние.



    Хотя, всё выглядит так, что нужно собираться группой и оказать правильное влияние на это дело.

    В том числе и папашке этого урода, воздать по справедливости. А то очень уж он плюёт на все нормы морали и выгораживает своего выродка, совершившего это чудовищное преступление.

  • medium

    medium
    41 минута назад

    тварь....убил человека и еще пытается отмазаться. Нет бы сказать да, виноват, пьяный был, простите и т.д. А тут......слов нет,....человеком назвать сложно. Ему самому не западло так жить?!

  • ММС

    ММС
    35 минут назад

    mediumтварь....убил человека и еще пытается отмазаться. Нет бы сказать да, виноват, пьяный был, простите и т.д. А тут......слов нет,....человеком назвать сложно. Ему самому не западло так жить?!


    У некоторых людей есть - Свобода от совести как эталон.

  • nerro

    nerro
    13 минут назад

    Прокурор тот же самый или другой будет?

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