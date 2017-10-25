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25октября
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сегодня, 15:02 0

На полеты «ВИМ-Авиа» ввели мораторий

На полеты «ВИМ-Авиа» ввели мораторий
Фото: RT

В среду, 25 октября, вступает в силу мораторий на полеты «ВИМ-Авиа». Самолеты будут находиться на стоянках в аэропортах московского авиационного узла. Лизингодателям, которые предпочли вывезти свои суда, была и будет предоставлена такая возможность. Об этом сообщает ТАСС.

Лицензия авиакомпании «ВИМ-Авиа» может быть приостановлена до конца недели. Об этом сообщили источники, близкие к компании. «Ограничения введут, до конца недели будет у них приостановка лицензии», – сообщил один из источников.

По словам другого собеседника ТАСС, у авиакомпании на данный момент осталось всего пять самолетов, которые еще не возвращены лизингодателям. «Лизингодатели уже практически все свои самолеты разобрали, осталось около пяти самолетов, их тоже заберут до конца недели. У них остались свои Boeing 757», – сказал он.

Тем временем на заседании комитета по экономической политике Совета федерации глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что авиакомпания «Аэрофлот» потратила 600 миллионов рублей на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» и погашение текущих долгов компании. Деньги, в частности, пошли на аэропортовое обслуживание и операционную деятельность «ВИМ-Авиа», пишет «Коммерсант».

По словам Нерадько, из бюджета при этом деньги не выделялись. Финансирование осуществлялось за счет роялти, получаемых от зарубежных авиакомпаний за пролет по транссибирским трассам.

«ВИМ-Авиа» фактически прекратила работу в конце сентября из-за финансовых проблем. Отдельные рейсы выполнялись до 15 октября. Компания задолжала Домодедово крупные суммы за авиационное топливо и услуги. Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа». Следователи утверждают, что гендиректор и собственники авиакомпании поручали сотрудникам бухгалтерии искажать данные отчетности для сокрытия высокой кредиторской задолженности.

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#транспорт

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