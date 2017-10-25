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25октября
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сегодня, 14:49 1

В том, что в Прогрессе чуть не обрушилась пожарная лестница, обвинили жильцов дома

В том, что в Прогрессе чуть не обрушилась пожарная лестница, обвинили жильцов дома
Фото: 28.mchs.gov.ru

Прокуратура занялась инцидентом в поселке Прогресс. Как сообщало Амур.инфо, в июне этого года здесь едва не обрушилась пожарная лестница одного из домов. По факту было возбуждено административное дело, однако в дальнейшем ситуация приобрела неожиданный поворот.

Как сообщает прокуратура Райчихинска, дом, где чуть не рухнула пожарная лестница, обслуживает МБУ «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс». После происшествия прокурор Райчихинска возбудил административное дело в отношении директора этой компании. Материалы направили в Государственную жилищную инспекцию Амурской области.

Однако инспекция прекратила производство по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения, сославшись на статью 210 Гражданского кодекса РФ: собственники жилых помещений несут бремя содержания общедомового имущества. «То есть виноваты жильцы дома», – поясняет позицию инспекции прокуратура Райчихинска.

Прокурор оспорил решение жилищной инспекции в суде, который встал на его сторону. Соответствующее постановление жилинспекции отменили, и дело было направлено на новое рассмотрение.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    вывод: не пожары - вред, а пожарные, за неделю столько раз отличились, хоть медаль за работу давай

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