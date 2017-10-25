В том, что в Прогрессе чуть не обрушилась пожарная лестница, обвинили жильцов дома

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Как сообщает прокуратура Райчихинска, дом, где чуть не рухнула пожарная лестница, обслуживает МБУ «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс». После происшествия прокурор Райчихинска возбудил административное дело в отношении директора этой компании. Материалы направили в Государственную жилищную инспекцию Амурской области.

Однако инспекция прекратила производство по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения, сославшись на статью 210 Гражданского кодекса РФ: собственники жилых помещений несут бремя содержания общедомового имущества. «То есть виноваты жильцы дома», – поясняет позицию инспекции прокуратура Райчихинска.

Прокурор оспорил решение жилищной инспекции в суде, который встал на его сторону. Соответствующее постановление жилинспекции отменили, и дело было направлено на новое рассмотрение.