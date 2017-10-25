Ферма в Ивановском районе получила право профессионально разводить племенных коров

Амурская ферма «Луч», расположенная в Ивановском районе, получила статус племенного репродуктора. 24 октября зампредседателя правительства Приамурья Владислав Бакуменко торжественно вручил генеральному директору фермы Владимиру Усу сертификат, дающий право профессионально разводить и продавать племенной скот красно-пестрой породы.

«По сути, мы вместе шли к этому восемь лет. И благодаря специалистам хозяйства и большой зоотехнической работе, которая была проведена, благодаря помощи областного правительства, которое помогло закупить племенной скот и оказывало поддержку, у нас все получилось», – отметил Владислав Бакуменко.

На сегодняшний день ферма «Луч» – одно из немногих рентабельных сельхозпредприятий в области. На мега-ферме содержится около 3 400 голов крупного рогатого скота, из них 1 634 – племенные животные красно-пестрой породы. Дойное стадо насчитывает 1 200 голов.

Завоз племенного скота на предприятие начался в 2007 году, после строительства первого современного коровника. С тех пор ферма постоянно расширяется и модернизируется. В «Луч» покупали животных двух пород – красно-пестрой и черно-пестрой. Однако со временем глава хозяйства принял решение специализироваться именно на «красных» коровах.

«Для наших условий эта порода на порядок лучше. Красно-пестрые лучше адаптируются к климату, меньше болеют, а удои гораздо выше. Сейчас мы ставим перед собой цель через четыре года обновить стадо с акцентом именно на скот красно-пестрой породы», – пояснил Владимир Георгиевич.

Свидетельство племенного репродуктора хозяйствам дается на пять лет. На этот же срок предприятие автоматически вносится в федеральный реестр племенных репродукторов. По истечении пяти лет право на этот статус нужно подтверждать.

«Для животноводческого предприятия это очень высокий статус, который требует соответствия определенным требованиям. В частности он подразумевает исключительно чистопородное разведение, высокие показатели молочной продуктивности скота, хороший уровень рождаемости – не менее 80 телят на каждые 100 коров. К племенным репродукторам есть и свои требования. Так, 10 % племенного молодняка репродуктор обязан продавать. Это выгодно как самому предприятию, так и животноводам области, которые получают возможность покупать качественный племенной скот на территории региона и серьезно экономить на перевозке», – рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов.

В завершение торжественной части мероприятия Владислав Бакуменко вручил почетные грамоты министерства сельского хозяйства Амурской области бригадиру «Луча» Александру Лямину и зоотехнику-селекционеру Ксении Юдиной.

«Получение статуса племенного репродуктора – большое событие для нашего хозяйства. Работы, конечно, прибавится. Мы теперь имеем право продавать по реальной цене племенной скот. А это абсолютно другие цифры. Но, конечно, и ответственность гораздо выше», – сказал генеральный директор АО «Луч» Владимир Ус.

В настоящее время статус племенного репродуктора имеют десять сельхозпредприятий Приамурья. Половина из них – животноводческие хозяйства молочного направления продуктивности: это «Агрофирма АНК» в селе Грибское Благовещенского района, «Амурский партизан» в Тамбовке Тамбовского района, «МиС Агро» – село Поляна Серышевского района, агрофирма «Партизан» – село Раздольное Тамбовского района, «Луч» – Ивановка Ивановского района, сообщает управление ветеринарии Амурской области.