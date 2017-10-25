До плюс 8 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 26 октября
В Амурской области 26 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами его порывы достигнут 10 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3…8 градусов, местами – минус 13…18. Днем за окном будет плюс 3…8 градусов, местами по северу – от минус 3 до плюс 2.
В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, осадков не ожидается. Юго-восточный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Термометры ночью покажут минус 1…3 градуса, днем – плюс 5…7, сообщает Амурский областной гидрометцентр.
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