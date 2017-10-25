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25октября
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сегодня, 14:09 1

В Таиланде могут арестовать за курение на пляже и съемку с квадрокоптера

В Таиланде могут арестовать за курение на пляже и съемку с квадрокоптера
Фото: v-thailand.com

В Таиланде ввели запрет на курение на пляжах. За нарушение предусмотрены штрафы и даже лишение свободы. Другой запрет коснулся эксплуатации дронов. Об этом россиян предупредило посольство России в Таиланде, сообщает ТАСС.

Предупреждения для российских туристов, отдыхающих в Таиланде, опубликовали на официальном сайте посольства.

«С 1 ноября в целях борьбы с загрязнением и защиты окружающей среды вводится запрет курения на территориях 20 пляжей страны. Нарушителям запрета грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч батов (более 3 тысяч долларов) или лишения свободы на срок до одного года», – сообщили в посольстве.

Для курильщиков оборудовали специальные места, уточняет ведомство. Распространяется запрет на некоторые популярные пляжи на острове Пхукет и в курортных городах Хуахин и Паттайя.

Информагентство также сообщает, что с января 2018 года в Таиланде будет квалифицироваться как нарушение закона «О радиосвязи» эксплуатация незарегистрированных летательных аппаратов. За несоблюдение этого положения предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 тысяч батов (более 3 тысяч долларов) и/или лишения свободы на срок до пяти лет.

«Для ввоза дронов в Таиланд надлежит получить соответствующее разрешение Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда», – говорится в сообщении ведомства.

Сегодня Таиланд является одним из самых популярных направлений в Юго-Восточной Азии у российских туристов. Королевство в 2016 году посетили 1,08 миллиона российских путешественников. За первое полугодие 2017 года поток вырос почти на треть.

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#закон #отдых #происшествия #туризм

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Комментарии
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  • БаРмалей

    БаРмалей
    5 минут назад

    Это нужно применять у нас за повсеместный срач трудотерапией

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