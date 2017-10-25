В Благовещенске легковушку повредили, сбросив на нее с высоты пакет молока

Жительница Благовещенска Елена ищет очевидцев инцидента, который произошел с ее автомобилем. Неизвестные скинули на машину с высоты пакет молока, в результате чего она получила повреждения.

Как рассказала горожанка ИА «Амур.инфо», пострадавший автомобиль – легковушка Toyota Vitz. Машина была припаркована возле 19-этажного дома, расположенного по адресу: улица Зейская, 222. По всей видимости, отмечает она, пакет молока скинули с большой высоты из дома. Всё произошло вечером 21 октября, около 22:30.

«Я была в ступоре, когда увидела всё это», – говорит Елена. Выяснилось, что происшествие не попало на камеры видеонаблюдения, установленные в этом районе. Поэтому кто это сделал и зачем, пока неизвестно. Горожанка обратилась в полицию.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что заявление от женщины поступило. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего, просят связаться с Еленой по телефону: 8-909-810-63-83.