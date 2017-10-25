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25октября
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сегодня, 13:54 11

В Благовещенске легковушку повредили, сбросив на нее с высоты пакет молока

В Благовещенске легковушку повредили, сбросив на нее с высоты пакет молока

Жительница Благовещенска Елена ищет очевидцев инцидента, который произошел с ее автомобилем. Неизвестные скинули на машину с высоты пакет молока, в результате чего она получила повреждения.

Как рассказала горожанка ИА «Амур.инфо», пострадавший автомобиль – легковушка Toyota Vitz. Машина была припаркована возле 19-этажного дома, расположенного по адресу: улица Зейская, 222. По всей видимости, отмечает она, пакет молока скинули с большой высоты из дома. Всё произошло вечером 21 октября, около 22:30.

«Я была в ступоре, когда увидела всё это», – говорит Елена. Выяснилось, что происшествие не попало на камеры видеонаблюдения, установленные в этом районе. Поэтому кто это сделал и зачем, пока неизвестно. Горожанка обратилась в полицию.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что заявление от женщины поступило. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего, просят связаться с Еленой по телефону: 8-909-810-63-83.

Просмотров всего: 1742

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Советский

    Советский
    2 часа назад

    там на крыше пол кило шпатлевки уже лежало придется еще доложить. Жаль хулиганов этих найти сложно будет надо по детям спрашивать кто ни будь и сболтнет.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    вообще-то, ответ в самом тексте. Парковаться под окнами нельзя. Частенько водители долго не глушат мотор и тем самым откровенно провоцируют жильцов на подобные действия...в окна летит вонь от выхлопных, шум от мотора бывает очень сильным. Есть еще любители "громко" заезжать во двор - из салона несется музыка и поздно вечером она может просто разбудить кого-нибудь. Так что пусть задастся вопросом, а не вынудила ли она людей на подобную расправу. Если не было повода для претензий, то банальные шутки шпаны или неловкое движение строителя, если там что-то ремонтируют.

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Советский

    там на крыше пол кило шпатлевки уже лежало придется еще доложить. Жаль хулиганов этих найти сложно будет надо по детям спрашивать кто ни будь и сболтнет.



    Точно подмечено - на крыше толстый слой шпатлевки

  • Прогресс

    Прогресс
    1 час назад

    Пакет явно был сброшен практически с крыши, там точно машина мешала.

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    1 час назад

    машина как обычно не бита не крашена. ездила девушка из дома на работу и обратно

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    Ого там шпакли...

    Может помешала машинка кому?

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Мне очень стыдно, но иногда во мне просыпается злобный карлик и я еле сдерживаюсь, т.к. очень хочу кинуть сверху вниз что угодно, начиная от яиц и прокисшего кефира, лишь бы под окном из машины не орала музыка, не газовали выхлопами в открытое окно, не тарахтел тракторный двигатель от джипа или грузовика и не орали по ночам из машины по сотовому

  • Туж2

    Туж2
    43 минуты назад

    А мож влюбился кто.

    И нет что бы в знак любви там фингал под глаз поставить. Или ущипнуть за попу.

    Он молоком.

    Стеснительный.

    З.Ы. Поди.

  • Kats

    Kats
    33 минуты назад

    КварцМне очень стыдно, но иногда во мне просыпается злобный карлик и я еле сдерживаюсь, т.к. очень хочу кинуть сверху вниз что угодно, начиная от яиц и прокисшего кефира, лишь бы под окном из машины не орала музыка, не газовали выхлопами в открытое окно, не тарахтел тракторный двигатель от джипа или грузовика и не орали по ночам из машины по сотовому


    +100500

  • inoy

    inoy
    26 минут назад

    кстати на верхних этажах слышно лучше...

  • crazyyy_racer

    crazyyy_racer
    11 минут назад

    Перевкртыш, епть

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