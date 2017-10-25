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25октября
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сегодня, 13:19 2

За опасное вождение в России не будут лишать водительских прав

За опасное вождение в России не будут лишать водительских прав
Фото: Газета.ру

Депутаты Госдумы отказались от идеи лишать водительских удостоверений за опасное вождение. Ко второму чтению в законопроекте парламентарии оставили за повторное нарушение лихачам лишь штраф в 5 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Законопроект о введении штрафов за опасное вождение Госдума рассмотрит в ноябре. Согласно документу, наказание за это нарушение составит 5 тысяч рублей. Об этом рассказал первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

К «опасному вождению» относится неоднократное совершение одного или нескольких последовательных действий – например, резкое торможение, препятствование обгону или перестроение при интенсивном движении.

Исключить возможность злоупотреблений поможет система оформления постановлений. Выписывать постановление о наложении штрафа будет не инспектор ДПС, зафиксировавший нарушение, а его руководитель.

«Руководитель должен убедиться, что документы составлены правильно, грамотно, доказательно. Если стоит вопрос о нарушении, которое описано инспектором на бумаге, то это должно быть составлено достаточно подробно. Если есть видеофайл, ситуация проще – там картина видна», – отметил Вячеслав Лысаков.

Нововведение в итоге может повлиять не на безопасность движения, а на статистику, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он считает, что проблема субъективного подхода при выявлении такого нарушения, как опасное вождение, связана с самой формулировкой этого термина.

«Опасное вождение – всегда нарушение в динамике, которое совершается на протяжении определенного промежутка времени и расстояния. Метод работы ГИБДД – ловить водителей за типовые нарушения – для опасного вождения не работает», – заявил Петр Шкуматов.

С введением повышенного наказания за опасное нарушение решили не спешить, отметил первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Год назад он сам выступал с идеей лишать лихачей прав за повторное нарушение. Сейчас парламентарии решили повременить и посмотреть, как будет работать новый состав Кодекса об административных правонарушениях.

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#закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Такое впечатление складывается, что если ты в автомобиле, то имеешь некоторый иммунитет, почти как депутатский.

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