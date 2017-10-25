Ходоки из Тынды у Путина: ремонтировать дом не нужно, переселите нас в нормальное жилье

Фото: газета «Телепорт»

Жители одного из домов микрорайона Таежный в северной столице Приамурья решили о своих проблемах рассказать президенту России. Люди собрали деньги на дорогу из Тынды в Москву и отправили к Владимиру Путину своего представителя. Говорят, их дом трещит по швам.

Обратиться за помощью к президенту – такое решение жильцы дома № 7 по улице Кольцевой приняли на общем собрании. По словам тындинцев, их дом просто разрушается и ремонтировать его нет смысла. Люди требуют предоставить им нормальное жилье.

В столицу с обращением и доказательствами аварийного состояния строения отправилась Оксана.

«Попала на прием к консультанту департамента президента по приему граждан, – рассказала Оксана журналистам газеты "Телепорт". – Рассказала ему про все проблемы нашего дома, показала документы и фотографии. После ознакомления с последним решением Арбитражного суда консультант с удивлением спросил меня: "Так у вас, получается, дом складывается?"»

В департаменте амурчанку заверили, что обращение тындинцев будет находиться у них на контроле до тех пор, пока проблема не решится. Ответ не заставил себя ждать – срок обращения продлили на месяц, сообщается в последнем письме. Для решения вопроса потребовались дополнительные документы. Дать окончательный ответ пообещали до 2 декабря.

На проблемы, возникшие в новом доме, жильцы пытались обратить внимание местных властей. Говорят, помощи в решении так и не дождались. Между тем, строение, по уверению тындинцев, буквально трещит по швам. Дом с каждым днем наклоняется все больше, а трещины и щели растут. Жильцы каждый месяц спускаются в подвал и делают замеры увеличивающихся щелей в стенах и балке. Только за последний месяц стена снова разошлась на один сантиметр, а балки – на полсантиметра.