В Мазановском районе ищут 36-летнего Андрея Авдеева

В Мазановском районе в ночь с 20 на 21 октября пропал Андрей Авдеев. Мужчина ехал на автомобиле в село Молчаново, но по пути машина сломалась. Добираться до населенного пункта он решил пешком. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Как рассказала супруга 36-летнего мужчины, сам он не местный. Семья приехала погостить в Серышево. Затем мужчина решил отправиться к родственникам в Молчаново.

«Мы были в Серышеве. И он с мужем моей сестры решил поехать в Молчаново. Они поехали, по пути разбили машину и заглохли. Решили гнать автомобиль в село Веселое, чтобы там им помогли. Но перед этим позвонили нам с сестрой, мы подъехали туда, где они стояли, на такси. Начали выяснять, что случилось с машиной, и в итоге муж психанул и сказал, что пойдет пешком. Ветер, снег, а там сплошные поля и озера. Мы его искали все эти дни, но так и не нашли», – сказала супруга пропавшего.

Со слов женщины, телефон супруг оставил у нее, документов при нем также не было. Поля осматривали сверху с квадрокоптера, но пропавшего так и не обнаружили. Женщина сразу написала заявление в полицию, но также просит помощи в розыске у амурчан.

«Там площадь большая, нужно больше людей привлечь к поиску. Мне говорили, что обнаружили его следы, но они обрываются. Я не знаю, куда еще обратиться», – сказала амурчанка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по номерам: 8-914-592-29-25 или 102.