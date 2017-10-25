Амурский писатель Маликов готовит третью часть романа «Сам себе волк»

Социальный роман «Сам себе волк» стал победителем не только в номинации «Творческая зрелость» на литературной премии Леонида Завальнюка, но и получил приз читательских симпатий. Голосование проходило на сайте областной библиотеки. И, как отметил Александр Маликов, он был уверен в успехе, но сам за себя проголосовать не смог. Это делали знакомые с его творчеством читатели.

«Где-то знакомые, где-то незнакомые, где-то знакомые знакомых. Вообще, я плохо понимаю, как устроено это голосование. Я, честно говоря, за себя голос и не отдал, поскольку не знаю, на что там нажимать. Вообще, я к наградам отношусь спокойно. Хотелось бы выйти на более высокую орбиту, конечно», – признался Александр Маликов.

Познакомиться с отрывком романа в двух частях «Сам себе волк» можно на сайте областной научной библиотеки в разделе «Литературная премия Леонида Завальнюка». Печатный вариант есть в библиотеке.