Амурский писатель Маликов готовит третью часть романа «Сам себе волк»
Александр Маликов готовит третью часть романа «Сам себе волк». Лауреат литературной премии имени Леонида Завальнюка раскрыл некоторые подробности сюжета новой книги: главные герои – два друга, которые готовы на самопожертвование ради друг друга и идут по жизни бок о бок, сообщает радио «Эхо Москвы в Благовещенске».
Социальный роман «Сам себе волк» стал победителем не только в номинации «Творческая зрелость» на литературной премии Леонида Завальнюка, но и получил приз читательских симпатий. Голосование проходило на сайте областной библиотеки. И, как отметил Александр Маликов, он был уверен в успехе, но сам за себя проголосовать не смог. Это делали знакомые с его творчеством читатели.
«Где-то знакомые, где-то незнакомые, где-то знакомые знакомых. Вообще, я плохо понимаю, как устроено это голосование. Я, честно говоря, за себя голос и не отдал, поскольку не знаю, на что там нажимать. Вообще, я к наградам отношусь спокойно. Хотелось бы выйти на более высокую орбиту, конечно», – признался Александр Маликов.
Познакомиться с отрывком романа в двух частях «Сам себе волк» можно на сайте областной научной библиотеки в разделе «Литературная премия Леонида Завальнюка». Печатный вариант есть в библиотеке.
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