В амурском правительстве сокращают одно из министерств

«Жизнь меняется. И мы должны меняться вместе с ней. Сейчас в тяжёлой экономической ситуации необходимо минимизировать траты. Это касается и правительства Амурской области. Внимательно присмотрелись к структуре и нашли возможность сокращения как минимум одного министерства. Министерство внутренней и информационной политики. Пусть о нашей работе судят по реальным делам», – написал глава региона.

Официально информацию об упразднении министерства, распределении обязанностей и судьбе сотрудников в пресс-службе правительства региона пока не комментируют.

Министр внутренней и информационной политики Герман Желябовский в телефонном разговоре журналисту Амур.инфо рассказал, что официальных уведомлений еще не получал. Прокомментировать ситуацию он пообещал позже.

Министром внутренней и информационной политики Амурской области известный социолог и политический деятель Герман Желябовский был назначен 22 декабря 2016 года. Ранее этот пост занимал Александр Василенко.