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сегодня, 11:06 12

В амурском правительстве сокращают одно из министерств

В амурском правительстве сокращают одно из министерств

В амурском правительстве на одно министерство станет меньше. Сокращают министерство внутренней и информационной политики. Об этом в своем аккаунте в Инстаграме написал губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Жизнь меняется. И мы должны меняться вместе с ней. Сейчас в тяжёлой экономической ситуации необходимо минимизировать траты. Это касается и правительства Амурской области. Внимательно присмотрелись к структуре и нашли возможность сокращения как минимум одного министерства. Министерство внутренней и информационной политики. Пусть о нашей работе судят по реальным делам», – написал глава региона.

Официально информацию об упразднении министерства, распределении обязанностей и судьбе сотрудников в пресс-службе правительства региона пока не комментируют.

Министр внутренней и информационной политики Герман Желябовский в телефонном разговоре журналисту Амур.инфо рассказал, что официальных уведомлений еще не получал. Прокомментировать ситуацию он пообещал позже.

Министром внутренней и информационной политики Амурской области известный социолог и политический деятель Герман Желябовский был назначен 22 декабря 2016 года. Ранее этот пост занимал Александр Василенко.

Просмотров всего: 2072

#областная власть

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Глава регионе

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Куда теперь аппарат пристроите?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    да ну фиг, куда это, ну типа неликвиды, они же делать не чего не умеют

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    На Амур-инфо работать переберутся.... заживем!

  • Baska

    Baska
    57 минут назад

    Да переименуют

  • Храмовник

    Храмовник
    30 минут назад

    Видимо, это нужное решение

  • full

    full
    22 минуты назад

    Ой, неужели Нестеров без работы остался?

  • LeoLeo

    LeoLeo
    16 минут назад

    А кто нибудь подсчитал сколько 25 человек получат выплаты по сокращению? Эти затраты будут побольше, чем платить заработную плату.

  • S kak $

    S kak $
    10 минут назад

    full

    Ой, неужели Нестеров без работы остался?



    Кто же теперь будет отдуваться тут, ага

  • V.M.

    V.M.
    3 минуты назад

    просто статистика. Поможем выбрать следующее министерство,

    без которого можно обойтись?

    http://www.amurobl.ru/wps/portal/Main/gov/government/govComposition



    СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

    Козлов Александр Александрович - губернатор Амурской области

    Дедюшко Марина Владимировна - первый заместитель председателя Правительства области

    Бакуменко Владислав Владимирович - заместитель председателя Правительства области

    Донец Андрей Иванович - заместитель председателя Правительства области

    Кобелев Владимир Александрович - заместитель председателя Правительства области

    Лысенко Ольга Викторовна - заместитель председателя Правительства области

    Тетенькин Дмитрий Дмитриевич - заместитель председателя Правительства области

    Тырцев Сергей Александрович - заместитель председателя Правительства области

    Балова Светлана Игоревна - министр экономического развития области

    Варсанова Ольга Владимировна - министр образования и науки области

    Венглинский Алексей Викторович - заместитель председателя Правительства области

    Воробьёва Елена Валерьевна - министр юстиции области

    Гордеев Сергей Николаевич - министр жилищно-коммунального хозяйства области

    Дмитриенко Сергей Михайлович - министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

    Желябовский Герман Леонидович - министр внутренней и информационной политики области

    Киселева Наталья Викторовна - министр социальной защиты населения области

    Кретов Юрий Александрович - министр по физической культуре и спорту области

    Половайкина Татьяна Геннадьевна - министр финансов области

    Привалов Юрий Иванович - министр природных ресурсов области

    Тягло Андрей Владимирович - министр транспорта и строительства области

    Ховрат Сергей Владимирович - министр имущественных отношений области

    Юркова Ольга Александровна - министр культуры и архивного дела области

  • Отец

    Отец
    1 минута назад

    Да половину министерств сократить никто и не заметит. Что они есть, что нет - работа ведётся - результат виден

  • Ветерок100

    Ветерок100
    24 секунды назад

    благое дело!!! кто следующий?

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