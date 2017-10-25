Разгонный блок «Фрегат» на Восточном готовят к заправке

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На космодроме Восточный завершили пневмовакуумные и электрические испытания разгонного блока. «Фрегат» перевезли из монтажно-испытательного комплекса космических аппаратов на заправочно-нейтрализационную станцию для заправки компонентами топлива.

Заправка разгонного блока будет проходить с 25 октября по 13 ноября. На Восточном такие работы проводятся впервые и входят в программу летных испытаний, пояснили в Роскосмосе. После этого «Фрегат» вернут в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, где проведут работы по стыковке с полезной нагрузкой и сборки космической головной части.

По графику идут испытания космического аппарата «Бауманец» и малых спутников попутной нагрузки. Специалисты предприятий Роскосмоса готовят космический аппарат «Метеор-М» № 2-1.

На космодроме ожидают прибытия состава с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1б». 6 октября груз отправили из ракетно-космического центра «Прогресс».

Пуск с космодрома Восточный запланирован на ноябрь. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования земли «Метеор-М» N 2-1. Третий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» N 3 и N 4 предварительно намечен на декабрь.