Малому бизнесу могут сократить финансовую поддержку

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Финансирование федеральной подпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса хотят сократить с 7,5 миллиарда рублей до 3,3 миллиарда. Против этого выступила организация «Опора России». Руководитель амурского отделения «Опоры России» Борис Белобородов рассказал, что для Приамурья эта подпрограмма очень выгодна.

«Минфин предложил в бюджете будущего года сократить подпрограмму вдвое, – рассказал Борис Белобородов. – "Опора России" высказалась против этого, более того, предложила вдвое увеличить выделение на нее средств. И, что характерно, это предложение поддержало Минэкономики. То есть, в российском правительстве различные министерства по-разному смотрят на меры по развитию экономики».

Борис Белобородов считает, что поддержка малого бизнеса особенно важна для развития, так как именно здесь зачастую не хватает ресурсов, не хватает опыта, не хватает знаний.

«Это важно еще и потому, что решает социальную задачу – занятости населения, – добавил Борис Белобородов. – В Амурской области не менее половины трудоспособного населения трудится в секторе малого бизнеса в качестве наемных работников. И поэтому ему нельзя не помогать».

Кроме того, подпрограмма очень выгодна для регионов, в том числе Приамурья. Выделение средств идет на принципе софинансирования. «Условия выделения федеральных денег для нашего региона достаточно удобные. Мы получаем 90 % к своим десяти. Стоит области вложить миллион на развитие малого предпринимательства – на него Федерация добавляет девять. И это нужно продолжать», – считает Борис Белобородов.