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25октября
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сегодня, 10:18 3

Плата за детский сад в Благовещенске в 2018 году не изменится

Плата за детский сад в Благовещенске в 2018 году не изменится
Фото: biznoo.ru

Родительская плата за детский сад в Благовещенске останется на уровне текущего года. Об этом в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» сообщила заместитель мэра Благовещенска Светлана Яковлева.

Муниципальные детские сады и школы – это учреждения не интернатного типа, поэтому они находятся не только на государственном финансировании. Сейчас мамы и папы областного центра платят 210 рублей в день. 124 рубля – это питание, остальные идут на санитарно-гигиенические и хозяйственные средства. С этой суммы родителям возвращается минимум 20 %, если в семье один ребенок. Если в детский сад ходят двое малышей, то возмещается 50 процентов, а если трое – 70, плюс еще 15 % компенсируется из городского бюджета. Но есть и те, кто посещает учреждение бесплатно.

«Есть определенные льготы, которые предусмотрены для низкооплачиваемых сотрудников. Помощник воспитателя, если у него есть ребенок, он своего ребенка в детский сад будет водить бесплатно. Если он работник муниципального учреждения, ему возможно предоставление общежития. У нас сегодня 70 вакансий, из них 34 воспитателя, 20 помощников воспитателей. Мы приглашаем в наши детские сады студентов старших курсов. И вот уже в ближайшее время большинство наших вакансий будет закрыто», – сказала Светлана Яковлева.

Всего в Благовещенске 19 муниципальных детских садов, 12 – частных и 45 групп присмотра.

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#дети #образование

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Комментарии
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  • Svetlana437

    Svetlana437
    2 часа назад

    Сейчас мамы и папы областного центра платят 210 рублей за день, а не за месяц!Будьте повнимательнее

  • тучка

    тучка
    1 час назад

    А студенты старших курсов кем будут работать, стесняюсь спросить? А учиться когда? И если будут работать, то до первой зарплаты, а потом побегут "теряя тапки".

  • Katherine

    Katherine
    31 минута назад

    И возмещение идет не со всей суммы, а со средней по области,которая на сегодняшний день чуть больше 150 рублей. И которую великодушно поднимут до 170 рублей

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