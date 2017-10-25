Плата за детский сад в Благовещенске в 2018 году не изменится

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Родительская плата за детский сад в Благовещенске останется на уровне текущего года. Об этом в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» сообщила заместитель мэра Благовещенска Светлана Яковлева.

Муниципальные детские сады и школы – это учреждения не интернатного типа, поэтому они находятся не только на государственном финансировании. Сейчас мамы и папы областного центра платят 210 рублей в день. 124 рубля – это питание, остальные идут на санитарно-гигиенические и хозяйственные средства. С этой суммы родителям возвращается минимум 20 %, если в семье один ребенок. Если в детский сад ходят двое малышей, то возмещается 50 процентов, а если трое – 70, плюс еще 15 % компенсируется из городского бюджета. Но есть и те, кто посещает учреждение бесплатно.

«Есть определенные льготы, которые предусмотрены для низкооплачиваемых сотрудников. Помощник воспитателя, если у него есть ребенок, он своего ребенка в детский сад будет водить бесплатно. Если он работник муниципального учреждения, ему возможно предоставление общежития. У нас сегодня 70 вакансий, из них 34 воспитателя, 20 помощников воспитателей. Мы приглашаем в наши детские сады студентов старших курсов. И вот уже в ближайшее время большинство наших вакансий будет закрыто», – сказала Светлана Яковлева.

Всего в Благовещенске 19 муниципальных детских садов, 12 – частных и 45 групп присмотра.