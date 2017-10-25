Мокрый снег на северо-востоке: прогноз погоды в Амурской области 25 октября

Фото: irastrange - LiveJournal

В Амурской области 25 октября будет малооблачно, без осадков. Лишь местами по северо-востоку пройдет слабый мокрый снег. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура составит плюс 4…9 градусов. На севере – плюс 3…8, местами около нуля.

В Благовещенске рано утром за окном был ноль градусов. Западный ветер дул со скоростью 1-4 метра в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков, северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит 7…9 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL