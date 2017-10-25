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25октября
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сегодня, 09:27 6

К 100-летию Октябрьской революции амурчанам раздают красные ленточки

К 100-летию Октябрьской революции амурчанам раздают красные ленточки
Фото: пресс-служба обкома КПРФ

В Благовещенске стартовала акция, посвященная 100-летию Октябрьской революции, – жителям Амурской области начали раздавать красные ленточки ‒ символ этого события. Аналогичные акции начнутся и в других городах и районах области.

Ежедневно коммунисты и комсомольцы выходят на пикеты поздравляют прохожих с приближающимся юбилеем и вручают красную ленточку. До 7 ноября амурские активисты КПРФ распространят 10 тысяч таких символов.

Кроме того, в Благовещенске начали раздавать приглашения на торжественное собрание в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Мероприятие состоится 6 ноября в Амурской областной филармонии в 15:00. В программе: доклад руководителя фракции КПРФ в областном заксобрании, кандидата философских наук Романа Кобызова, выступление артистов филармонии, просмотр фильма «Красная линия», награждение. Приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба Амурского обкома КПРФ.

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#память #праздники

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Комментарии
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  • Ежык

    Ежык
    1 час назад

    Да пошли вы со своей революцией и дедушкой Лениным вашим, такую Империю развалили, такую экономику профукали, сгубили великую династию, твари красные...

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    а что собственно за праздник то такой, столетние празднование расстрела семьи Романовых, уничтожения царской династии, смена власти путем ее захвата и свержения!? Революция это всегда десять шагов назад в развитии страны в целом, и к чему это привело!? Чего мы достигли и к чему пришли!? Сколько зарабатывали учителя и дворники в дореволюционной России? Учитель в 1913 году получал 85 рублей в месяц, что сегодня соответствует 129 тысячам современных рублей Согласно данным Счетной палаты России, преподаватель гимназии в 1913 году получал 85 рублей в месяц, что в перерасчете на современные цены составляло бы 129 тысяч рублей.

    Слесарь в 1913 году зарабатывал 57 рублей. Сегодня эта сумма эквивалентна 86 тысячам. Красильщик имел доход в 27,9 рублей ( в современных деньгах — 42 234 рублей). Участковому платили ежемесячно зарплату в 50 рублей, что равнозначно 76 тысячам современных рублей. Дворник же в то время получал 18 рублей, что соответствует 27 тысячам рублей сегодня.

    Заработная плата среднего чиновника в 1913 году составляла 62 рубля, или 94 тысячи рублей по современным меркам.

    А вот полковник получал 325 рублей, что равнозначно 492 тысячи современных денег.

    Впрочем, представители Счетной палаты тут же приводят данные, которые снижают чувство зависти к "дореволюционным" заработкам.

    Так, отмечается, что покупательная способность рубля в то время была гораздо меньше, так как цены на товары и продукты были весьма высоки. По данным журнала "Наука и жизнь", на продукты питания средняя семья тратила 20-25 руб. (по современным ценам, это примерно 30 275- 37 844 рублей). Стоимость небольшой квартиры в Москве составляла 15-20 рублей, что равнозначно 22 707 – 30 275 рублям сегодняшним. За отопление взимали плату 3-5 рублей (4 542 – 7 569 рублей современных), за освещение – еще около 1 рубля (сегодня бы — 1 513 рубля ).

    Кроме того стоить вспомнить, что рабочий день до революции 1917 года длился не 8 часов, а 10. И отпусков в то время у работников (в современном понимании) не существовало.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Монархисты на АИ? Если б всё было пинцентно в 1913-ом году. Если б династия была так мила народу. То революционного момента не случилось. Ну не жахнуло бы. Так шо царь слетел.

  • Илья1380

    Илья1380
    32 минуты назад

    Вообще-то царя снесло его же окружение, а не Октябрьская революция. Отречение он где писал? И кому бумажку отдавал? А "империю такую развалили" ага. Нищета, грязь, смертность в деревнях. Солдату или матросу запрещено по тротуару ходить, потому как там господа гуляют. В парки тоже запрещено. Прелестное время )) Ну, конечно, с землёй всё отлично решено в деревне. Рабочие в бараках при фабрике как скоты жили в углу за занавесочкой. Каждый монархист в душе думает, наверное, что уж он-то ясное море из голубых кровей. И хруст французской булки оглушительно раздаётся в их ушах )))) А по факту о "балах, красавицах, лакеях, юнкерах" почему-то говорят потомки крестьян, которые получили образование в СССР )))

  • Храмовник

    Храмовник
    26 минут назад

    вымирающие

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    23 минуты назад

    Уважаемые монархисты и не менее уважаемые коммунисты? Цель одна у всех — хорошо жить в своей стране. При каком строе и под каким флагом — неужели это так важно? От замены флага, простите, или замены президента на царя, лучше не станет. Лучше станет тогда, когда действительно все те, кто сегодня мешает нам жить, окажутся в лучшем случае на свалке истории.

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