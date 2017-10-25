К 100-летию Октябрьской революции амурчанам раздают красные ленточки

Фото: пресс-служба обкома КПРФ

В Благовещенске стартовала акция, посвященная 100-летию Октябрьской революции, – жителям Амурской области начали раздавать красные ленточки ‒ символ этого события. Аналогичные акции начнутся и в других городах и районах области.

Ежедневно коммунисты и комсомольцы выходят на пикеты поздравляют прохожих с приближающимся юбилеем и вручают красную ленточку. До 7 ноября амурские активисты КПРФ распространят 10 тысяч таких символов.

Кроме того, в Благовещенске начали раздавать приглашения на торжественное собрание в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Мероприятие состоится 6 ноября в Амурской областной филармонии в 15:00. В программе: доклад руководителя фракции КПРФ в областном заксобрании, кандидата философских наук Романа Кобызова, выступление артистов филармонии, просмотр фильма «Красная линия», награждение. Приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба Амурского обкома КПРФ.