Монахиня и священник написали учебник о семейной жизни для школьников: обзор прессы

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Расхитительница 40 миллионов сбежала из-под домашнего ареста – пишет «РГ»; зачем России столько охранников – выясняет «АиФ»; он же озаботился вопросом – не взять ли России на вооружение опыт Китая в борьбе с коррупцией; причуды российских губернаторов описывает «КП». Подробности – в обзоре прессы ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Очень интересно

Вот раскрыл Павел Андреевич «Мою Мадонну» и увидел материал «В поисках просроченного», оценил его важность и поблагодарил мысленно автора (да почему мысленно – вслух!) – Дарью Дружинину. Потом взялся за публикацию о жительницах бамовского посёлка Могот (автор – Анна Азанова) и тоже с интересом прочёл.

Но потом его взгляд упал на рассказ-эссе-новеллу Марины Мартыновой под заголовком «Невидимка», и он уже не смог оторваться и даже подумал о том, не прочитать ли второй раз. И прочитал бы, да другие газеты заждались. Так вот, написана «Невидимка» про женщину в том возрасте, когда дети хоть и повзрослели, но еще рядом. Но прочесть полезно будет и мужчинам.

Напишут же такое

В «Российской газете» рассказывается о том, как бывшая глава федерации баскетбола Аникеева, виновная в хищении более 40 миллионов рублей, умудрилась бежать из-под домашнего ареста. Ну как-как… Это же российский домашний арест.

Еще Роскачество обещает проверку колбасы «Докторской» – на тему из чего ее делают. И пусть вас не вводит в заблуждение название «Докторская».

Еще пишут о том, что россияне постепенно привыкают к платной медицине. А почему привыкают? А потому что приучают.

Не пропусти

Еженедельник «АиФ» задаётся вопросом: «Зачем в России столько охранников?»

Ну как зачем? – отвечают эксперты. Значит, есть что охранять! Опять же, охранять проще, чем у станка вкалывать. Опять же, где такие станки, у которых можно вкалывать? Опять же, если станок и найдется, то кто ж заплатит столько, сколько платят охраннику? Опять же, охраннику платят не так уж и много (ну, если он не в охране олигарха), но зато у станка стоять не надо.

Что интересно, на другой странице бросается в глаза заголовок: «Хочешь работать – езжай в Магадан». Но тут, как говорится, лучше уж вы к нам.

Также в номере

И еще пара интересных вопросов ставится еженедельником. Например, не перенять ли нам китайский опыт борьбы с коррупцией? Там с ней борются простыми, понятными, доступными способами – расстрелами. В Китае уверены: достаточно расстрелять одного попавшегося вора, чтобы ещё 10 подумали о том, что в гробу карманов нет.

Второй вопрос касается того, какую предвыборную тактику изберёт президент. Думать на эту тему особо не надо, поскольку об этом будет думать сам президент. Но заявление Ксении Собчак о своих претензиях на президентство позволяет делать выводы о тактике президента. Красиво автор обзора вывернул, правда?

Полный абзац

Из множества материалов, анонсированных на первой полосе «Комсомольской правды» Павел Савинкин, понятное дело, выбрал тот, который называется «Тела давно минувших дней»: любопытно было взглянуть на то, как выглядят сегодня самые известные манекенщицы 90-х годов.

Теперь обозреватель считает, что начинать надо было с других публикаций, к которым и переходит.

И вот перешел он к странице, где рассказывается о том, как голливудский кинопродюсер Вайнштейн приставал к актрисам насчёт картошки дров поджарить, и вот увидел, как в тему Анастасия Волочкова заявила, что ее тела тоже домогались, потом вытер скупую мужскую слезу и начал искать другие публикации.

На посошок

Напоследок – тоже «Комсомолка». Здесь можно прочесть о причудах российских губернаторов – и часы-то они носят по полмиллиона долларов (это из разряда дешёвеньких), и кассы-то черные имеют, и, вообще, каждый из губернаторов лет на 10 общего режима уже наработал. «Оговорюсь сразу, нельзя всех губернаторов одним миром мазать. Есть и очень-очень хороший губернатор!» – замечает обозреватель.

Но всё же он обратил большее внимание на небольшую заметку о том, что в школах собираются ввести курс «Нравственные основы семейной жизни» – учебник написан монахиней и священником. Отдельный раздел посвящен религиозным основам семьи, где будет изучаться житие святых семейств. Есть, в частности, и такие главы, как «Иерархичность семейных отношений. Главенство мужа», «Жена – хранительница домашнего очага», «Союз двух родов». Преподавать курс будут в рамках ОБЖ. Вот так – молитвой – и обезопасим жизнь подрастающего поколения.

Правда, в пресс-службе Минобра РФ, сообщили, что внедрение этого курса в школьную программу требует широкой дискуссии и обсуждения с педагогами и родителями.