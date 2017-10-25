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25октября
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сегодня, 07:48 0

Владимир Путин: Россия постепенно уходит от службы по призыву

На встрече с членами национальной сборной WorldSkills Russia президент России заявил, что страна постепенно уходит от службы по призыву. Происходит это медленнее, чем планировалось, отметил глава государства, сообщают РИА Новости.

Можно ли создать в России альтернативную службу, позволяющую тренироваться и параллельно отдавать долг Родине – поинтересовались на встрече члены национальной сборной WorldSkills Russia у Владимира Путина.

«Мы сейчас развиваем то, что Минобороны несколько лет назад начало. Вы, наверное, слышали: мы создали научные роты так называемые, а сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые окончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», – сказал президент.

Владимир Путин отметил, что процесс отказа от службы по призыву в России идет медленнее, чем планировалось. Причина в бюджетных ограничениях, объяснил он.

«Но все равно делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален», – заверил Путин.

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#военные #российская власть

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