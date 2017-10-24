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24октября
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сегодня, 23:26 1

В Благовещенске Nissan Cube перевернулся на бок

В Благовещенске Nissan Cube перевернулся на бок

В областном центре Приамурья 24 октября поздно вечером случилось ДТП на Горького – Театральной. Участниками аварии стали Nissan Cube и Toyota Corolla Levin. После столкновения «нисан» перевернулся на бок.

«Тойота» ехала по улице Театральной от Красноармейской в сторону Амурской. В тот момент, когда она пересекала улицу Горького, и прогремел удар. «Левин» столкнулся с «ниссаном», который двигался по Горького от Кузнечной в сторону Чайковского.

В результате «нисан» перевернулся. Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, осматривают водителя Nissan Cube.

Водитель Toyota Corolla Levin серьезных травм не получил. С его слов, он пересекал перекресток на желтый свет, то есть завершал маневр. Все обстоятельства аварии установят дорожные полицейские.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    4 минуты назад

    вечер бешеных королл?

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