Четыре человека пострадали в ДТП на Октябрьской – Богдана Хмельницкого

В Благовещенске вечером 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Октябрьская и Богдана Хмельницкого. Там столкнулись Daewoo Matiz и Toyota Corolla. В аварии пострадали люди.

По информации ИА «Сканер», оба автомобиля двигались по Октябрьской навстречу друг другу. Toyota Corolla ехала в сторону Калинина, Daewoo Matiz – в сторону Шевченко. На Богдана Хмельницкого Daewoo Matiz начал поворачивать налево, в сторону Ломоносова и в этот момент столкнулся «короллой».

В результате серьезного удара автомобили получили повреждения, из-за которых ехать дальше уже не могут. Также пострадали люди из обеих машин. Кто из водителей виноват в случившемся, установят сотрудники Госавтоинспекции.