Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 23:05 1

Четыре человека пострадали в ДТП на Октябрьской – Богдана Хмельницкого

Четыре человека пострадали в ДТП на Октябрьской – Богдана Хмельницкого

В Благовещенске вечером 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Октябрьская и Богдана Хмельницкого. Там столкнулись Daewoo Matiz и Toyota Corolla. В аварии пострадали люди.

По информации ИА «Сканер», оба автомобиля двигались по Октябрьской навстречу друг другу. Toyota Corolla ехала в сторону Калинина, Daewoo Matiz – в сторону Шевченко. На Богдана Хмельницкого Daewoo Matiz начал поворачивать налево, в сторону Ломоносова и в этот момент столкнулся «короллой».

В результате серьезного удара автомобили получили повреждения, из-за которых ехать дальше уже не могут. Также пострадали люди из обеих машин. Кто из водителей виноват в случившемся, установят сотрудники Госавтоинспекции.

Просмотров всего: 225

#ДТП #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    22 минуты назад

    там не матиз а Chevrolet Spark вообще то, редакторы как обычно

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Благовещенске Nissan Cube перевернулся на бок
Происшествия 8

Подростки насмерть забили бездомного мужчину в Свободном
Происшествия 2

Благовещенка потратила полмиллиона рублей своей коллеги, пока та отдыхала

сегодня, 19:30
Происшествия 3

Власти: решение об отжиге в Моховой Пади приняли после серьезного пожара