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24октября
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сегодня, 20:36 7

«Амурэнергосбыт» продлил время передачи показаний счетчиков

«Амурэнергосбыт», чтобы снизить ажиотаж, вызванный сменой квитанции за электроэнергию, в октябре продлил период передачи показаний до 27 числа включительно. Также энергокомпания добавила дополнительный многоканальный телефон 398-098, который будет действовать помимо единой линии 8-800-333-0-444. Таким образом количество одновременно принимаемых входящих звонков увеличено до четырнадцати.

В ноябре в период передачи показаний также планируется увеличить: с 20 по 27 число включительно. В «Амурэнергосбыте» просят амурчан отнестись с пониманием и рассчитывают, что ситуация стабилизируется уже в ближайшие дни.

Как рассказали в компании, причиной изменения квитанции является переход на единый программный комплекс и единый формат платежного документа за электроэнергию на всей территории обслуживания Дальневосточной энергетической компании: Приморском и Хабаровском краях, ЕАО и Амурской области. Последними счета нового образца получили жители Благовещенка и Благовещенского района.

Наполнение новой квитанции практически повторяет предыдущую, поменялась лишь компоновка, пояснили специалисты. Существенное же отличие новой платежки состоит в том, что в ней не предусмотрена графа для самостоятельного заполнения, она выставляется по факту потребления, то есть в октябре абоненты получили счета с начислениями за сентябрь.

Наличие графы для самостоятельного заполнения, отсутствие которой больше всего взволновало благовещенцев, имело как положительные, так и отрицательные стороны, отметили в «Амурэнергосбыте». «Если положительным можно считать возможность абонента самостоятельно указывать по своему выбору показания прибора учета и производить оплату, то отрицательных моментов имелось большее количество. Они связаны прежде всего с тем, что время передачи показаний, которую граждане осуществляли с помощью квитанции, зачастую не попадало в установленный законодательством период снятия показаний общедомового прибора учета – ОДПУ (с 23 по 25 число каждого месяца). Это вносило неразбериху в расчеты и вело к росту начислений на ОДН», – прокомментировали в компании.

Все ранее действующие способы передачи показаний электросчетчиков остаются в силе – каждый может выбрать для себя наиболее удобный. Передавать их рекомендуется с 20 по 25 число каждого месяца. Сделать это можно через специальную форму на странице dvec.ru/pokazaniya (регистрация не нужна); по телефону Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800-333-0-444 (звонок бесплатный); через Интернет-сервис компании «Личный кабинет»; электронной почтой (для жителей Благовещенска и Благовещенского района на адрес pokaz-rkc@amur.dvec.ru); через SMS на номер 8-914-047-0000 в формате «номер лицевого счета-пробел-номер счетчика-пробел-текущие показания счетчика; через старшего по дому.

Кроме того, в случае если амурчанам удобна передача показаний на бумажном носителе, показания принимают офисах компании, где установлены ящики для приема показаний: улица 50-летия Октября, 65/1, и улица Калинина 142/4.

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#энергетика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    59 минут назад

    всё против народа

  • архивная

    архивная
    53 минуты назад

    А в квитанциях самостоятельно уже не получится проставить цифры потребленной энергии за месяц,и с чем же я приду на сверку в конце года,как я докажу,что я именно за столько киловатт заплатила и это правильно,а не как у вас там показано в компьютере,меня лично это не устраивает,я хочу проставлять в квитанции свои данные,чтоб потом доказать свою правоту.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    51 минута назад

    а почему за сентябрь начислили 600 кВт вместо 140?Показания передаются всегда в срок!

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    48 минут назад

    Наблюдал,как барышня вынимала из ящика квитки с показаниями

    Рассыпала по полу,собрала,и их такие теперь они не выкинут ,заляпанные грязью с пола,а возьмут в свои белы рученьки и прочитают?

  • архивная

    архивная
    48 минут назад

    Семен Васильевич А.

    а почему за сентябрь начислили 600 кВт вместо 140?Показания передаются всегда в срок!



    Вот такой дурдом ждет всех,это только начало,а что будет на сверки с их компьютером представить страшно....

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    46 минут назад

    бардак одним словом!

  • Валерий Альбертович

    Валерий Альбертович
    4 минуты назад

    А со сбером как, засчитываются показания или нет? Шрихкод специальный для сбера сделали, а злесь ничего про него не пишут

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