«Амурэнергосбыт» продлил время передачи показаний счетчиков

В ноябре в период передачи показаний также планируется увеличить: с 20 по 27 число включительно. В «Амурэнергосбыте» просят амурчан отнестись с пониманием и рассчитывают, что ситуация стабилизируется уже в ближайшие дни.

Как рассказали в компании, причиной изменения квитанции является переход на единый программный комплекс и единый формат платежного документа за электроэнергию на всей территории обслуживания Дальневосточной энергетической компании: Приморском и Хабаровском краях, ЕАО и Амурской области. Последними счета нового образца получили жители Благовещенка и Благовещенского района.

Наполнение новой квитанции практически повторяет предыдущую, поменялась лишь компоновка, пояснили специалисты. Существенное же отличие новой платежки состоит в том, что в ней не предусмотрена графа для самостоятельного заполнения, она выставляется по факту потребления, то есть в октябре абоненты получили счета с начислениями за сентябрь.

Наличие графы для самостоятельного заполнения, отсутствие которой больше всего взволновало благовещенцев, имело как положительные, так и отрицательные стороны, отметили в «Амурэнергосбыте». «Если положительным можно считать возможность абонента самостоятельно указывать по своему выбору показания прибора учета и производить оплату, то отрицательных моментов имелось большее количество. Они связаны прежде всего с тем, что время передачи показаний, которую граждане осуществляли с помощью квитанции, зачастую не попадало в установленный законодательством период снятия показаний общедомового прибора учета – ОДПУ (с 23 по 25 число каждого месяца). Это вносило неразбериху в расчеты и вело к росту начислений на ОДН», – прокомментировали в компании.

Все ранее действующие способы передачи показаний электросчетчиков остаются в силе – каждый может выбрать для себя наиболее удобный. Передавать их рекомендуется с 20 по 25 число каждого месяца. Сделать это можно через специальную форму на странице dvec.ru/pokazaniya (регистрация не нужна); по телефону Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800-333-0-444 (звонок бесплатный); через Интернет-сервис компании «Личный кабинет»; электронной почтой (для жителей Благовещенска и Благовещенского района на адрес pokaz-rkc@amur.dvec.ru); через SMS на номер 8-914-047-0000 в формате «номер лицевого счета-пробел-номер счетчика-пробел-текущие показания счетчика; через старшего по дому.

Кроме того, в случае если амурчанам удобна передача показаний на бумажном носителе, показания принимают офисах компании, где установлены ящики для приема показаний: улица 50-летия Октября, 65/1, и улица Калинина 142/4.