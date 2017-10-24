Подростки насмерть забили бездомного мужчину в Свободном

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В Свободном следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 17-лeтниx cтyдeнтов oднoгo из yчpeждeний нaчaльнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния гopoдa и 14-лeтнего школьника. Подростки убили бездомного мужчину. Преступление было совершено в oднoм из pacceлённыx домов пo yлицe Лeнинa.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, в ночь на 20 октября 2017 года в бараке подозреваемые на почве личных неприязненных отношений жестоко избили 50-летнего мужчину без определенного места жительства. В результате мужчина скончался спустя непродолжительное время на месте преступления, где и был обнаружен местными жителями.

В настоящее время в отношении двоих подозреваемых по ходатайству следователя Свободненском городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 14-летнего подозреваемого следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское следственное управление.