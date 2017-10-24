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сегодня, 20:06 6

Подростки насмерть забили бездомного мужчину в Свободном

Подростки насмерть забили бездомного мужчину в Свободном
Фото: 360tv.ru

В Свободном следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 17-лeтниx cтyдeнтов oднoгo из yчpeждeний нaчaльнoгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния гopoдa и 14-лeтнего школьника. Подростки убили бездомного мужчину. Преступление было совершено в oднoм из pacceлённыx домов пo yлицe Лeнинa.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, в ночь на 20 октября 2017 года в бараке подозреваемые на почве личных неприязненных отношений жестоко избили 50-летнего мужчину без определенного места жительства. В результате мужчина скончался спустя непродолжительное время на месте преступления, где и был обнаружен местными жителями.

В настоящее время в отношении двоих подозреваемых по ходатайству следователя Свободненском городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 14-летнего подозреваемого следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское следственное управление.

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#криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    ....Воспитание((( в ноль. реклама ментовских сериалов по ТВ, различных фильмов про убийства - вот и весь результат. При путинской деградационной, зоновской политики по понятием, другого результата и не может быть.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Вот наглядная чиновница путинской России

    http://ren.tv/novosti/2017-10-20/glava-komiteta-po-kulture-krasnoyarskogo-dala-sovet-deputatu-sledi-za-bazarom

  • архивная

    архивная
    42 минуты назад

    Дети убивают взрослых,это с какой жестокостью надо бить,чтоб убить человека,что с них дальше будет,звери,а не дети.

  • 55

    55
    25 минут назад

    Вот не укладывается в голове, как это избиение до смерти, это причинение вреда здоровью по неосторожности. Ну явно же сдесь умысел с бездомным покончить хотели. 105 УК РФ должна им предьявлена, а то малолетка от ответственности уйдёт.

  • vertex

    vertex
    21 минута назад

    Самоутверждаются стаей.

  • OT

    OT
    16 минут назад

    Кто-ж пропагандирует жестокости в СМИ во всех видах и ракурсах?

    Привыкают жестокостям до равнодушия и этому способствует ожесточенности во взаимоотношениях например из-за бизнеса, нищеты, наркотики и т.д..

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