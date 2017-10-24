В Благовещенске будущие парикмахеры бесплатно стригут престарелых и инвалидов

Студенты колледжа торговли и сервиса бесплатно стригут пожилых людей. В доме престарелых они набираются опыта и набивают руку. А бабушки и дедушки совсем не против того, что них тренируются и уже с утра начинают занимать очередь.

90-летняя Зоя Артякова – инвалид первой группы по зрению. Благовещенка давно не видит своего отражения в зеркале, но все равно продолжает следить за собой. И одна из первых записывается на стрижку к студентам-парикмахерам.

«Есть люди, которые боятся подходить в новым мастерам. Вдруг что-то пойдёт не ровно. Мы можем разговорами успокоить, где-то дать какой-то совет при стрижке, при окрашивании. Мне нравится делать людей красивыми, создавать причёски людям», – поделилась студентка 2 курса Амурского колледжа сервиса и торговли Арина Головчёва.

«Мне нравится, что мы помогаем людям стать красивыми. Сюда мы ездим из благотворительности. Мы повышаем свою квалификацию, набираемся опыта и набиваем руку. Чтобы в парикмахерских стричь хорошо», – сказала студентка 2 курса Амурского колледжа сервиса и торговли Алина Куренная.

Студенты Амурского колледжа сервиса и торговли каждый месяц приезжают в Благовещенский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Там живет около 200 человек. Большинство из постояльцев – люди с ограниченными возможностями.

Благотворительную акцию колледж проводит уже 10 лет подряд. За работой в домах престарелых юные парикмахеры проводят около 5 часов. За это время они успевают подстричь не менее 100 человек. Делается это бесплатно. На такую работу учащиеся идут добровольно. Каждый может отказаться, но пока таких не было.

«На такие благотворительные акции у нас ездят практически все студенты, которые обучаются по профессии парикмахер и по специальности парикмахерское искусство. Это порядка трех, четырех групп, начиная уже с 1 курса, потому что они умеют подстригать, делать укладку, делать причёску. Этого достаточно, чтобы проводить такие благотворительные акции. Проходят месяцы и те самые клиенты садятся и говорят – подстригите меня, покрасьте. Люди бывают разные, и требуют к себе особого внимания», – отметила замзаведующего по учебно-производственной работе Амурского колледжа и торговли Лилия Плаксина.

В этом году в колледже открыли новую специальность «Технология парикмахерского искусства». Она входит в топ-50 самых востребованных профессий в стране. И по набору в колледж это видно – сразу 4 человека на место. Поступить на специальность могут выпускники девятых классов. Обучение длится 3 года 10 месяцев.