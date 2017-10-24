Благовещенка потратила полмиллиона рублей своей коллеги, пока та отдыхала

Благовещенским полицейским поступило сообщение от местной жительницы 1967 года рождения. Она пояснила, что во время отъезда за границу с её банковской карты совершались покупки в Благовещенске. При этом карта находилась у нее. Сумма ущерба составила более 520 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, выяснив круг общения потерпевшей, а также магазин, в котором с её карты снимались деньги при совершении покупки, установили личность подозреваемой в хищении денежных средств. Ею оказалась коллега потерпевшей.

Предварительно установлено, что злоумышленница имела доступ к сотовому телефону потерпевшей, на котором подключена услуга мобильный банк. Подозреваемая внесла в приложение номер своего мобильного телефона, получив доступ к банковской карте потерпевшей. Воспользовавшись моментом, когда женщина уехала за пределы страны, её коллега в одном из салонов Благовещенска купила часы и ювелирные изделия.

Сотрудники полиции изъяли приобретенный товар. По факту кражи возбуждено уголовное дело.