Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый»

В среду, 25 октября, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится разговор о буднях современного участкового с победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый» Константином Бородовицыным. Ведущие: Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов.

Дневное «Эхо» откроет интервью с участниками фестиваля «Амурская осень» – актером Максимом Онищенко и актером и режиссером Антоном Фигуровским. Интервью записала Екатерина Кузьмина. Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.