К концу года в Приамурье ожидается повышение зарплаты педагогическим работникам

В министерстве образования и науки Амурской области прошло совещание с руководителями органов управления образования и представителями финансовых служб муниципальных районов и городских округов. Собравшиеся проанализировали уровень исполнения майских указов президента РФ в части повышения зарплаты педагогическим работникам и ликвидации второй смены в школах.

Как было отмечено, к концу этого года для сотрудников детских садов Приамурья ожидается рост уровня средней заработной платы до 28 834 рублей, для школьных педагогов – до 33 242 рублей, для работников допобразования – до 31 580 рублей.

Что касается второй смены в школах, то было озвучено, что в настоящий момент из 96 тысяч амурских школьников в первой половине дня обучаются 78,7 %. В соответствии с указом президента до 2025 года в первую смену должны быть переведены все школьники страны. В этом направлении региональным минобрнауки ведется активная работа.

Так, как сообщалось ранее, в Благовещенске на территории школы № 22 появится еще один учебный корпус на 528 мест. Благодаря его строительству школьники этой образовательной организации смогут перейти на односменный режим обучения. В настоящее время в Министерство образования и науки РФ региональным минобрнауки поданы заявки на строительство в области еще двух учреждений общего образования.

Помимо этого, в ходе совещания были рассмотрены вопросы по организации детского питания, а также использованию образовательными организациями субсидий на реализацию программы «Доступная среда», ремонт спортзалов в сельских школах и другое.