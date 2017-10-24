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24октября
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сегодня, 18:20 3

К концу года в Приамурье ожидается повышение зарплаты педагогическим работникам

В министерстве образования и науки Амурской области прошло совещание с руководителями органов управления образования и представителями финансовых служб муниципальных районов и городских округов. Собравшиеся проанализировали уровень исполнения майских указов президента РФ в части повышения зарплаты педагогическим работникам и ликвидации второй смены в школах.

Как было отмечено, к концу этого года для сотрудников детских садов Приамурья ожидается рост уровня средней заработной платы до 28 834 рублей, для школьных педагогов – до 33 242 рублей, для работников допобразования – до 31 580 рублей.

Что касается второй смены в школах, то было озвучено, что в настоящий момент из 96 тысяч амурских школьников в первой половине дня обучаются 78,7 %. В соответствии с указом президента до 2025 года в первую смену должны быть переведены все школьники страны. В этом направлении региональным минобрнауки ведется активная работа.

Так, как сообщалось ранее, в Благовещенске на территории школы № 22 появится еще один учебный корпус на 528 мест. Благодаря его строительству школьники этой образовательной организации смогут перейти на односменный режим обучения. В настоящее время в Министерство образования и науки РФ региональным минобрнауки поданы заявки на строительство в области еще двух учреждений общего образования.

Помимо этого, в ходе совещания были рассмотрены вопросы по организации детского питания, а также использованию образовательными организациями субсидий на реализацию программы «Доступная среда», ремонт спортзалов в сельских школах и другое.

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#областная власть #российская власть #школа

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    25 минут назад

    Да неужто? Именно всем педагогическим работникам, а не только директорам, которые с помощью собственноручно выведенного КТУ повышают зарплату своим шестеркам и наушникам?

  • Crag

    Crag
    22 минуты назад

    Я сама

    Да неужто? Именно всем педагогическим работникам, а не только директорам, которые с помощью собственноручно выведенного КТУ повышают зарплату своим шестеркам и наушникам?



    Вы вообще работать в этой жизни пробовали?

  • Я сама

    Я сама
    3 минуты назад

    Crag

    Я сама

    Да неужто? Именно всем педагогическим работникам, а не только директорам, которые с помощью собственноручно выведенного КТУ повышают зарплату своим шестеркам и наушникам?



    Вы вообще работать в этой жизни пробовали?



    Мышь, свали, А? Ну тебе ли что-то говорить о работе, тварь серая, плодами чужого труда питающаяся???

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