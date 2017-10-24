Благовещенские рокеры соберут деньги для больных детей

Участвовать в рок-концерте будут четыре коллектива: «Художник», «Сон Менделеева», Hondaband и Сергей Суворов. Перед началом концерта в холле филармонии будет играть саксофонист. Билеты на концерт стоят от 200 до 500 рублей. Все собранные средства пойдут на помощь больным детям.

Алисе Лаптевой собирают деньги на специальный аппарат – вертикализатор. Он позволит избежать подвывихов суставов, которые могут появиться из-за того, что ребенок не ходит. Организаторы пояснили, что ей требуется 182 тысячи рублей. Собрано уже более 40 тысяч.

Славе Сараеву из Серышева с диагнозами органическое поражение ЦНС, спастический тетрапарез и симптоматическая эпилепсия до 2 февраля 2018 года нужно собрать 290 тысяч рублей.

У Артемия Дымова диагноз длинный – органическое поражение ЦНС, атрофия обоих гипокампов, смешанная заместительная гидроцефалия, спаситическая диплегия с преобладанием в правых конечностях, эпилептиформный синдром, синдром бульбарных нарушений, грубая задержка психомоторного развития. И сумма ему требуется самая крупная – порядка 1,5 миллиона рублей (собрано более 700 тысяч).

Билеты на концерт продают в кассе филармонии, телефон 999–007. Вопросы по мероприятию можно задать организаторам, позвонив по номеру 8929-491-14-07.