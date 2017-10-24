Власти: решение об отжиге в Моховой Пади приняли после серьезного пожара

По словам начальника управления по делам ГО ЧС Благовещенска Игоря Темнюка, территории, неблагоприятные с точки зрения пожарной безопасности, очищаются при проведении контролируемых отжигов. В городском округе в 2017 году было определено 14 таких участков. Отжиги проводятся после окончания пожароопасного сезона до наступления нового.

«Моховая Падь к середине осени представляет собой захламленную сухой растительностью территорию. В случае неконтролируемого горения (пала, пожара) существует угроза перехода огня на постройки жилого сектора и лесонасаждения. 20 мая 2017 года из-за неосторожного обращения с огнем местных жителей произошло возгорание Моховой Пади. Выгорело около 70 гектаров территории, огонь подобрался к постройкам жилого сектора, для ликвидации угрозы была собрана группировка в составе 74 человек и 18 единиц техники. Ценой огромных усилий группировке удалось отстоять постройки жилого сектора и собственность граждан. Для предотвращения в дальнейшем подобных случаев было принято решение провести контролируемый отжиг Моховой Пади осенью 2017 года», – говорит Игорь Темнюк.

Землю под пастбище владельцы конного клуба арендуют у городской администрации. И по закону сами должны содержать ее в порядке, сообщало Амур.инфо. Игорь Темнюк отмечает, что арендаторы не обеспечили выполнение постановления правительства РФ «О противопожарном режиме».

«В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером», – говорится в этом постановлении.

В этом же документе сказано: «Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности».

По словам Игоря Темнюка, до начала отжига никаких мер со стороны арендаторов предпринято не было. Он отметил, что во время отжига люди, животные, постройки жилого сектора и культивируемые насаждения не пострадали.