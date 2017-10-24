Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:41 4

В Амурской областной детской больнице провели уникальную операцию новорожденному

В Амурской областной детской больнице провели уникальную операцию новорожденному

В Благовещенске младенцу с патологией пищевода восстановили орган, не разрезая грудную клетку. Раньше такие операции влекли за собой тяжелые последствия – искривление позвоночника, нарушение мышечного корсета, оставались шрамы. Теперь специалисты смогли применить новую малотравматичную хирургическую методику.

Девочка Надя появилась на свет с редкой патологией пищевода: орган не соединялся с желудком. Без срочной операции ребенок скончался бы, есть через рот он бы не смог. Ситуация осложнялась тем, что у крохи диагностировали еще и порок сердца.

На второй день после рождения девочку прооперировали в детской областной клинической больнице. Чтобы восстановить анатомию ребенка, медикам пришлось выполнить практически ювелирную работу. На момент операции девочка весила 2 килограмма 200 граммов. Впервые такую операцию выполнили лапароскопическим способом.

«Раньше такие операции выполнялись путем проведения широкого травмирующего разреза на передней поверхности грудной клетки, что сопровождалось, конечно, тяжелой операционной травмой в период новорожденности. Операцию проводили на 2-3 сутки, и она сопровождалась скелетно-мышечными нарушениями. Могут быть деформации позвоночного столба, молочной железы, если это девочка», – сказал главный внештатный детский хирург Амурской области Руслан Белоус.

Теперь таких последствий можно избежать. Операцию делают с помощью трех проколов. В России подобная практика действует с 2008 года, и теперь она дошла до Благовещенска. Родители узнают о патологии ребенка на втором, но чаще на третьем скрининге. Светлану Кахадзе такой диагноз привел в ужас. Ведь женщина была беременна двойней.

«Я в шоке была. Потому что в женской консультации наблюдалась, ничего такого не говорили, не находили. Говорили без патологий, здоровые девочки, а потом первая сама родилась, а вторую пришлось кесарить. Кесарево сечение делали, потому что она поперек легла», – поделилась мама новорожденной девочки Светлана Кахадзе.

После операции Надя провела в реанимации почти две недели. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Сестренка Настя находится с мамой. На днях они поедут домой в Новоалександровку, а Надя еще какое-то время останется в больнице под наблюдением медиков. Таких детей, как она, детей в области рождается мало – всего один ребенок на 4 тысячи новорожденных. Таким образом, в год медикам приходится делать максимум четыре такие операции.

Просмотров всего: 583

#дети #здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Молодцы врачи! Здоровье малышки.

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Замечательная новость! Респект врачам! Малышке - здоровья!!!

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    Побольше бы таких новостей!

  • Елена2

    Елена2
    52 минуты назад

    Талли

    Побольше бы таких новостей!



    Лучше если поменьше таких новостей , пусть малыши здоровые рождаются . А у докторов -золотые руки , явно что высококлассные специалисты , успешно такую операцию провели сложную

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Благовещенские рокеры соберут деньги для больных детей
Общество 3

Подозрительно дешевой водкой торгуют в Хабаровске
Общество 11

Сестры из амурского села Талали погибли из-за тяжести заболевания и несвоевременного лечения
Происшествия 16

Роспотребнадзор назвал причины массового заболевания пневмонией в школах Белогорска