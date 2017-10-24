Амурские квнщики шутят: у нас для вас две новости – хорошая и с Амур.инфо

В финале Амурской лиги КВН «Союз», который прошел в ОКЦ в понедельник, 23 октября, веселые и находчивые активно шутили на местные темы. Вспомнили нашумевшую фотографию аз Благовещенского ЗАГСа, обсудили закрытие известного бара, заявили, что у городского руководителя спорта нет ипотеки. И не забыли про ИА «Амур.инфо».

Финал сезона прошел в зале Общественно-культурного центра. За победу боролись четыре команды – «Мужики», «Осторожно, ДВОКУ», «Сборная района» и «Стерео». В итоге дуэт из Белогорска и Козьмодемьяновки «Стерео» занял первое место.

Причем квнщики сами намекнули, что организаторам они как победители более выгодны: «Павел Юрьевич, вам решать, кого отправить в Сочи: 20 человек из ДВОКУ или два человека с флешкой».

Именно команда КВН «Стерео» представит Амурскую область на международном фестивале КВН «КиВиН–2018», он пройдет с 4 по 17 января в Сочи.

Дуэт «Стерео» выиграл также и разминку. На ней лучшим вопросом из зала признали вопрос девушки: «Я работаю на пивзаводе, скоро у нас конкурс красоты. Что получит победительница?». За него она получила два билета на девятый сезон Амурской лиги КВН «Союз».

В СТЭМе все команды увлеклись театральностью. «Мужики» вспомнили фильм «Назад в будущее»: «Машина времени – это 31-й маршрут, который едет из центра на КПП, а там прошлое». «Сборная района» разыграла мини-спектакль про мушкетеров, а «Стерео» отправились в зал на медосмотр, а потом вывели на сцену танцующих бабушек из Ассоциации пожилых людей.

По итогам финала победителем стала команда «Стерео», второе место заняли «Мужики», третье – «Осторожно, ДВОКУ!», «Сборная района» получила диплом участника финала.

Подробнее о финале сезона и плана лиги КВН «Союз» можно прочитать в разделе «Культпросвет».