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24октября
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сегодня, 16:48 1

Вместо полицейского, сбившего пешехода в Новобурейском, явку с повинной написал другой человек

В амурском управлении МВД рассказали подробнее о происшествии в Новобурейском, где водитель сбил пешехода и скрылся. Случилось это в ночь на 14 октября. Подозревают в случившемся сотрудника ГИБДД. Но при этом, как уточнили в ведомстве, явку с повинной сначала написал другой человек.

Автомобиль, на котором сбили пешехода, установили в течение суток после ДТП, и еще столько же времени потребовалось для определения круга подозреваемых. «Изначально явка была написана совсем другим человеком, но тем не менее были определенные подозрения. Поэтому мы начали отрабатывать и другие версии. В итоге установили подозреваемого – сотрудника полиции», – сказал начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов.

Происшествие было поставлено на контроль амурского УМВД, материалы переданы в следственный комитет. В настоящее время ведется следствие и проводится служебная проверка. Подозреваемый временно отстранен от своих обязанностей.

Служебная проверка обычно длится до 30 дней, но, как сообщил Николай Аксенов, в этот раз ее проведут как можно быстрее.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Техосмотр

    Техосмотр
    6 минут назад

    Странно, людей арестовывают за репосты в соцсетях, а тут сбил человека (есть подозрения), используя свое служебное положение (или по большой любви)заставил (попросил) написать кого то явку с повинной, и единственная мера пресечения-отстранен от обязанностей (временно). Полицейское государство в действии.

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