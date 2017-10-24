Вместо полицейского, сбившего пешехода в Новобурейском, явку с повинной написал другой человек
В амурском управлении МВД рассказали подробнее о происшествии в Новобурейском, где водитель сбил пешехода и скрылся. Случилось это в ночь на 14 октября. Подозревают в случившемся сотрудника ГИБДД. Но при этом, как уточнили в ведомстве, явку с повинной сначала написал другой человек.
Автомобиль, на котором сбили пешехода, установили в течение суток после ДТП, и еще столько же времени потребовалось для определения круга подозреваемых. «Изначально явка была написана совсем другим человеком, но тем не менее были определенные подозрения. Поэтому мы начали отрабатывать и другие версии. В итоге установили подозреваемого – сотрудника полиции», – сказал начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов.
Происшествие было поставлено на контроль амурского УМВД, материалы переданы в следственный комитет. В настоящее время ведется следствие и проводится служебная проверка. Подозреваемый временно отстранен от своих обязанностей.
Служебная проверка обычно длится до 30 дней, но, как сообщил Николай Аксенов, в этот раз ее проведут как можно быстрее.
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