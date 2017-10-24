Свободный будет развиваться в рамках трех планов

Наряду с планами территориального и социально-экономического развития теперь для Свободного будет разработан третий – план перспективного развития. 24 октября в Свободном прошло совещание, в ходе которого обсуждалась именно такая перспектива для ТОР «Свободный».

Разработкой займется ООО «ФОК» (Финансово-Организационный Консалтинг) совместно с японским институтом Homura Research Institute.

В состав делегации, посетившей сегодня Свободный, вошли: начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития Амурской области Марина Козлова, ведущий консультант отдела инвестиционной политики минэкономразвития области, управляющий партнёр ООО «ФОК» Моисей Фурщик, инженер ООО «ФОК» Олег Пономаренко, руководитель проектов ООО «ФОК» Наталья Ефремова и представитель АО «Корпорация развития Дальнего востока» в Амурской области Андрей Уваров. Помимо гостей, участие в совещании приняли глава города Свободного Юрий Романов, глава Свободненского района Эльвира Агафонова, а также руководители отделов и управлений обеих администраций.

На сегодняшний день разработка плана находится в стадии исследования. В ближайшее время будет дана оценка текущей социально-экономической ситуации, произведен анализ и структурирование существующего понимания по деятельности и возможностям дальнейшего развития ТОР. Отдельное направление работы будет связано с изучением инвесторов, имеющегося предпринимательского и бизнес-класса. Будет определен профиль целевых резидентов ТОР, планируется изучить экономический эффект от их деятельности и окупаемость государственных инвестиций на создание и развитие ТОР, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

От развития ТОР в Свободном ожидают создание новых рабочих мест, рост населения и увеличение бюджета города. Тем, кто непосредственно будет заниматься реализацией данного плана, необходимо предусмотреть массу нюансов. Первый вопрос, который был озвучен в ходе заседания Юрием Романовым, касался сферы ресурсоснабжения. Глава города обозначил эту проблему как требующую решения в первую очередь: невозможно планировать строительство новых объектов, если неизвестно, откуда туда будет поставляться свет, тепло и вода. Не остался без внимания и местный бизнес, которому предстоит находить ориентиры в быстро меняющихся экономических условиях. Также обсуждались территориальные вопросы – возможность присоединения к ТОР дополнительных территорий.