В Сковородине подростки исписали оскорбительными надписями автомобили

В городе Сковородино ночью 24 октября произошел неприятный инцидент. Несколько молодых людей оставили оскорбительные надписи на припаркованных автомобилях. От действий подростков пострадали несколько машин.

О случившемся ИА «Амур.инфо» сообщили жители Сковородина. По их информации, хулиганов трое, одному из них 13 лет. Мотивы поступка молодых людей неизвестны. Отмечается, что один из пострадавших автомобилей – красного цвета – принадлежит полицейскому.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. Личности хулиганов уже установлены полицейскими. Более подробная информация об инциденте появится позже, сказали в ведомстве.