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сегодня, 16:24 1

В Сковородине подростки исписали оскорбительными надписями автомобили

В Сковородине подростки исписали оскорбительными надписями автомобили

В городе Сковородино ночью 24 октября произошел неприятный инцидент. Несколько молодых людей оставили оскорбительные надписи на припаркованных автомобилях. От действий подростков пострадали несколько машин.

О случившемся ИА «Амур.инфо» сообщили жители Сковородина. По их информации, хулиганов трое, одному из них 13 лет. Мотивы поступка молодых людей неизвестны. Отмечается, что один из пострадавших автомобилей – красного цвета – принадлежит полицейскому.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. Личности хулиганов уже установлены полицейскими. Более подробная информация об инциденте появится позже, сказали в ведомстве.

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#происшествия #Сковородино #транспорт

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Комментарии
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  • Berserk

    Berserk
    26 минут назад

    Следующую акцию жители Сковородино планируют провести в отношении журналистов, склоняющих их родное село.

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