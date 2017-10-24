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24октября
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сегодня, 15:48 12

Благовещенец сдает в аренду куклу, похожую на человека

Благовещенец сдает в аренду куклу, похожую на человека
Фото: avito.ru

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение. Житель Благовещенска сдает в аренду куклу, своим видом напоминающую молодую женщину. Цена вопроса – 750 рублей в час.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» владелец куклы Михаил, он приобрел ее в Японии за 250 тысяч рублей. Произошло это полторы недели назад. Рост «женщины» – 140 сантиметров, а вес – 25 килограммов. «Кожа» куклы сделана из силикона.

По словам собеседника, куклу он купил специально для того, чтобы сдавать ее в аренду в Благовещенске. Предложение пользуется популярностью, особенно активно им стали интересоваться с 23 октября.

На вопрос о том, для чего можно было бы взять в аренду такую куклу, Михаил ответил: «У всех цели разные».

«Её уже хотят купить. Примерно так же и продам, чуть дороже, чем брал», – пояснил он.

Просмотров всего: 1608

#интернет

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    58 минут назад

    Это кто-то из Амуринфо рекламу своему приобретению делает?

  • Эвфемизм

    Эвфемизм
    57 минут назад

    кажется мир сошел с ума..

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    48 минут назад

    Эвфемизм

    кажется мир сошел с ума..



    ну да

    чпокали шарик

    и нефик начинать

  • inoy

    inoy
    46 минут назад

    на другом ресурсе читал про публичный дом в Германии, там только такие "работницы" )))) по 16 часов в сутки пашут, кто-то уже пришел в негодность)))

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    43 минуты назад

    https://m.youtube.com/watch?v=XSVzh0DKTzE

  • Док

    Док
    38 минут назад

    интересно, а на морозе она нужна будет

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    22 минуты назад

    Док

    интересно, а на морозе она нужна будет



    Современные модели оснащаются подогревом, правда стоят они дороже.

  • ММС

    ММС
    12 минут назад

    На страстях еще больше зарабатывают чем на хлебе. Главное, что есть спрос. Точнее был, есть и будет.

  • Crag

    Crag
    11 минут назад

    Иван пришёл

    Док

    интересно, а на морозе она нужна будет



    Современные модели оснащаются подогревом, правда стоят они дороже.



    пробовала?

    говорят если резиновую бабу наизнанку вывернуть мужик получится

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    8 минут назад

    Crag

    Иван пришёл

    Док

    интересно, а на морозе она нужна будет



    Современные модели оснащаются подогревом, правда стоят они дороже.



    пробовала?

    говорят если резиновую бабу наизнанку вывернуть мужик получится



    Кто рассказывал однопартийцы ? Труш то в своё время натешился даже блог написал.

  • Crag

    Crag
    2 минуты назад

    Иван пришёл

    Crag

    Иван пришёл

    Док

    интересно, а на морозе она нужна будет



    Современные модели оснащаются подогревом, правда стоят они дороже.



    пробовала?

    говорят если резиновую бабу наизнанку вывернуть мужик получится



    Кто рассказывал однопартийцы ? Труш то в своё время натешился даже блог написал.



    почитательница таланта Труша

    Бородатый , брутальный ух, да

    А ты одна?

  • Crag

    Crag
    2 минуты назад

    Не уверен правда , что у этой подогрев есть

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