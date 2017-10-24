Благовещенец сдает в аренду куклу, похожую на человека

Фото: avito.ru

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение. Житель Благовещенска сдает в аренду куклу, своим видом напоминающую молодую женщину. Цена вопроса – 750 рублей в час.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» владелец куклы Михаил, он приобрел ее в Японии за 250 тысяч рублей. Произошло это полторы недели назад. Рост «женщины» – 140 сантиметров, а вес – 25 килограммов. «Кожа» куклы сделана из силикона.

По словам собеседника, куклу он купил специально для того, чтобы сдавать ее в аренду в Благовещенске. Предложение пользуется популярностью, особенно активно им стали интересоваться с 23 октября.

На вопрос о том, для чего можно было бы взять в аренду такую куклу, Михаил ответил: «У всех цели разные».

«Её уже хотят купить. Примерно так же и продам, чуть дороже, чем брал», – пояснил он.