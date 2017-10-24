Реставрацию старинного корпуса ДальГАУ частично проведут в 2018 году

В 2018 году историческое здание ДальГАУ отреставрируют. Деньги – 10,6 миллиона рублей – уже выделили. Часть работ выполнят в 2017 году, оставшиеся – в 2018-м. Потенциальные подрядчики жалуются на то, что требования к выполнению работ завышенные.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2017 году должны были пройти реставрационные работы старейшего учебного корпуса ДальГАУ – духовной семинарии 1885 года. Тогда сообщалось о выделении 12,5 миллиона рублей.

Ректор ДальГАУ Павел Тихончук рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что вузу выделена целевая субсидия в размере 10,6 миллиона рублей. Это федеральные средства от Министерства сельского хозяйства. На эти деньги руководство вуза намерено заменить окна в корпусе № 2, а также отремонтировать фасад.

«Сейчас разрабатывается проект, документация, проводятся аукционы. Первый аукцион – на установку окон – мы уже провели. И впереди – по фасаду, – рассказал Павел Викторович. – Форма окон, рисунок переплета – согласовывались с областным минкультом. Материал – пластик, но под дерево».

Все работы в 2017 году выполнить не получится. Вуз рассчитывал, что средства перечислят в начале года, а получилось – ближе к концу. Но главное – это успеть заключить контракты с подрядчиками, и тогда полученные на реставрацию деньги останутся на следующий год.

Также ректор вуза сообщил, что в процессе проведения аукционов возникли определенные сложности. «С одной стороны, министерство культуры настаивает на своих требованиях, – пояснил ректор. – С другой – подрядчики заявляют о повышенных требованиях. Например, по первому аукциону поступила жалоба от подрядчика».

В любом случае, в этом году руководство вуза планирует провести замену окон, а отделку внешних откосов – на будущий год. Сейчас «Амургражданпроект» исследует все слои штукатурки здания, чтобы выяснить первоначальный цвет. Точного ответа еще нет.

«С подрядчиком согласовываем график, – рассказал Павел Тихончук. – Учитывая его, будет разрабатываться расписание студентов факультета агрономии и экологии, которые обучаются в историческом корпусе, чтобы не было простоев занятий во время установки окон».