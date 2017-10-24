Работы возле ОКЦ Благовещенска планируют завершить 1 ноября

На участке улицы Ленина между Трудовой и Кузнечной специалисты меняют участок тепломагистрали протяженностью 120 метров. Это необходимо для того, чтобы зимой не возникло порывов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Работы мы планируем закончить 1 ноября, – рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов. – При запуске отопления было обнаружено несколько утечек на данном участке, и мы приняли решение провести работы именно сейчас, чтобы в период максимальных нагрузок избежать порывов. При этом потребителей от теплоснабжения мы не отключаем». Владимир Александрович также отметил, что ремонт здесь не проводился порядка 30 лет.