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сегодня, 14:27 2

Работы возле ОКЦ Благовещенска планируют завершить 1 ноября

Работы возле ОКЦ Благовещенска планируют завершить 1 ноября

Возле ОКЦ Благовещенска проводят замену участка тепломагистрали. Из-за этого движение транспорта на улице Ленина в этом районе временно закрыто.

На участке улицы Ленина между Трудовой и Кузнечной специалисты меняют участок тепломагистрали протяженностью 120 метров. Это необходимо для того, чтобы зимой не возникло порывов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Работы мы планируем закончить 1 ноября, – рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов. – При запуске отопления было обнаружено несколько утечек на данном участке, и мы приняли решение провести работы именно сейчас, чтобы в период максимальных нагрузок избежать порывов. При этом потребителей от теплоснабжения мы не отключаем». Владимир Александрович также отметил, что ремонт здесь не проводился порядка 30 лет.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад



    Владимир Александрович также отметил, что ремонт здесь не проводился порядка 30 лет.



    Интересное замечание, выходит когда ул Ленина капиталили Владимир Александрович в Благовещенске наверное не проживал.

  • Сервелат

    Сервелат
    1 час назад

    Этим летом тот же участок был перекопан, сейчас, видимо, дубль 2. Есть большая вероятность, что еще и дубль 3 весной будет.

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