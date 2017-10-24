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Немного снега ночью, днем – без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 25 октября

Немного снега ночью, днем – без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 25 октября
Фото: 1zoom.me

В Амурской области 25 октября установится небольшая облачность. Ночью в отдельных северо-восточных районах ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днем местами его порывы достигнут 10-15 метров в секунду.

Температура ночью по северу области составит минус 6…11 градусов, местами – минус 13…18 градусов, по югу термометры покажут от нуля до минус 5, местами – минус 7…12 градусов. Днем столбики термометров остановятся на отметках плюс 4…9 градусов, местами по северу – от минус 3 до плюс 2.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1…3 градусов, днем – плюс 7…9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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